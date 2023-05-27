В Екатеринбурге побит температурный рекорд 71-летней давности

Жара в Екатеринбурге продержится до конца мая. Фото: Галина Соловьева

26 мая стал самым теплым днем весеннего месяца за прошедший 71 год в Екатеринбурге. Днем температура воздуха достигла максимальных значений в +29.3 градуса.

"Среднесуточная температура: +23.5 (+8.6 к норме) — самый теплый день 26 мая с 1952 года. <…> День 26 мая пока что является самым теплым днем в 2023 году", — сообщается в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

По данным автора канала, в выходные дни в Свердловской области сохранится поступление тропического воздуха по западной периферии антициклона. Теплая погода с дневными температурами в +30 градусов продолжится до 29 мая.

Ожидается, что холодный фронт пройдет через Средний Урал в ночь на 30 мая.

Сегодня днем воздух в регионе прогреется до +31 °C , ночью ожидается до +14 °C . Существенных осадков не предвидится, ветер южный и юго-западный 1–5 м/с.

Напомним, Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге.

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