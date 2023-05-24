Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге

С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Фото: Полина Зиновьева

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности на Среднем Урале продлено до 29 мая.

"С 20 часов 23 мая до 20 часов 29 мая на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", – говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики предупредили, что 24 мая в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

С 24 по 29 мая в отдельных районах Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °С и более. В ближайшие 3 дня на Среднем Урале будет от +25 до 31 °С. Ночью — от +13 до +18 °С. Осадки не ожидаются. Ветер неустойчивый, слабый.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале до конца недели ожидается аномальная жара +35 градусов.

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