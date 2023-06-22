Темой пленарного заседания Форума городов трудовой доблести стала промышленная мобилизация как фактор Победы

Работа форума продолжится на пяти тематических площадках. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Участники пленарного заседания Форума городов трудовой доблести, стартовавшего сегодня в Екатеринбурге на площадке киноконцертного театра "Космос", обсудили промышленную мобилизацию как фактор Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались представители 53 российских городов, обладающих почетным статусом. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

От имени полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева к участникам форума обратился его заместитель Борис Кириллов.

"Жители города Свердловска в годы Великой Отечественной войны показали, на что они способны, показали свой уральский характер. Жители города внесли, несомненно, огромный вклад в Победу. Мы с вами помним, что почти треть тогдашнего Свердловска, а город тогда насчитывал порядка 450 тысяч человек, работали на промышленных предприятиях. Это был неоценимый вклад в укрепление мощи советской армии, красной армии, которая вела тогда войну с фашизмом — коричневой чумой", — сказал Борис Кириллов.

Объем промышленного производства Свердловска в годы войны вырос в 7 раз к довоенным показателям. Каждый четвертый красноармеец носил шинель из арамильского сукна. Красноуфимские артели катали и чинили армейские валенки, шили ботинки для бойцов.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, долгое время регион был единственным поставщиком алюминия для оборонных нужд страны. Уральский завод тяжелого машиностроения стал главным производителем дивизионных гаубиц для фронта. Каждый второй советский танк был оснащен уралмашевской броней, а каждый четвертый выходил с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе.

"Недаром именно на уральской земле был сформирован легендарный танковый корпус. Считаю символичным, что сегодня здесь мы с вами обсуждаем вопросы мобилизации как фактора Победы", — добавил Алексей Шмыков.

По словам Алексея Шмыкова, долгое время регион был единственным поставщиком алюминия для оборонных нужд страны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Участники совещания отметили, что сегодня города трудовой доблести вновь помогают стране противостоять современным угрозам международной безопасности, ставят заслон агрессивным планам коллективного Запада.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что города трудовой доблести сегодня вносят значительный вклад в достижение задач специальной военной операции, обеспечивают российскую армию новейшим вооружением, укрепляют продовольственную безопасность России.

"Активисты и волонтеры, органы власти, промышленные предприятия Свердловской области с начала специальной военной операции собрали более 4,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это говорит о единении нашего народа от мала до велика", — отметила Людмила Бабушкина.

На заседании первый заместитель генерального директора "Уралмашзавода" Алексей Кожемяко рассказал о технологических прорывах предприятия в годы войны. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников напомнил о роли железной дороги в Победе в Великой Отечественной войне. Доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Константин Бугров выступил с докладом о трудовом подвиге уральских городов в исторической памяти от Сталина до наших дней, представив Свердловскую область в качестве "цеха Победы".

Работа форума продолжится на пяти тематических площадках. Они посвящены культурной эвакуации, трудовому подвигу промышленных предприятий, формированию образа человека труда, работе с молодежью и студенческим сообществом. С участием ветеранских организаций, трудовых династий пройдет круглый стол и сессия, посвященная роли железной дороги в Победе.

23 июня участники форума посетят Верхнюю Пышму, где на площадке Музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК пройдет семинар-практикум "Все для фронта, все для Победы" и другие события.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева уральские города были удостоены звания в числе первых: Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, 20 мая 2021 года — Каменску-Уральскому. Также на звание "Город трудовой доблести" претендуют Ирбит, Первоуральск, Серов, Верхняя Пышма.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, форум стартовал с открытия стелы "Город трудовой доблести" на пересечении улиц Никонова и Царской. На данный момент она является самым высоким из аналогичных памятников в других городах, обладающих почетным статусом.