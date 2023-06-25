Темы дня

Общество
25 июня 2023, 15:30

В Камышлове установили рекорд России по забегу на 355 километров

Рекорд

Рекорд был зафиксирован официальным представителем Реестра рекордов России. Фото: официальный telegram-канал Алексея Половникова

В Камышлове спортсмены, почетные гости и известные люди города установили новый рекорд России в номинации "Самая длинная эстафета-марафон — 355 км". Забег состоялся в честь Дня рождения города, об этом сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников. 

"Мы это сделали! 507 кругов + 1 круг почета. Поздравляю и благодарю всех камышловцев, спортсменов, наших постоянных партнеров. Мы вместе делаем историю Камышлова, прославляем его жителей и устанавливаем новые рекорды и традиции", — написал Алексей Половников в своем telegram-канале.

В круге почета пробежал Денис Чегаев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Сам Алексей Половников также принимал участие в забеге. Рекорд был зафиксирован официальным представителем Реестра рекордов России Юрием Черных, который следил за соблюдением правил и условий. 

Ранее "Областная газета" рассказывала, что священник из Алапаевска установил мировой рекорд по рывку гири. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.06.2023, 15:30 / Общество
В Камышлове установили рекорд России по забегу на 355 километров
25.06.2023, 14:38 / Общество
В Свердловской области можно получить онлайн-консультацию профильных врачей
25.06.2023, 13:21 / Общество
В Черноисточинске пройдет мультикультурный бохо-фестиваль "Веселые холмы"
25.06.2023, 12:10 / Общество
Владимир Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси
24.06.2023, 22:05 / Политика
Губернатор Евгений Куйвашев: "Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин — это большая проблема, которую рано или поздно придется решать"