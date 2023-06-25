В Камышлове установили рекорд России по забегу на 355 километров

Рекорд был зафиксирован официальным представителем Реестра рекордов России. Фото: официальный telegram-канал Алексея Половникова

В Камышлове спортсмены, почетные гости и известные люди города установили новый рекорд России в номинации "Самая длинная эстафета-марафон — 355 км". Забег состоялся в честь Дня рождения города, об этом сообщил глава Камышловского городского округа Алексей Половников.

"Мы это сделали! 507 кругов + 1 круг почета. Поздравляю и благодарю всех камышловцев, спортсменов, наших постоянных партнеров. Мы вместе делаем историю Камышлова, прославляем его жителей и устанавливаем новые рекорды и традиции", — написал Алексей Половников в своем telegram-канале.

В круге почета пробежал Денис Чегаев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Сам Алексей Половников также принимал участие в забеге. Рекорд был зафиксирован официальным представителем Реестра рекордов России Юрием Черных, который следил за соблюдением правил и условий.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что священник из Алапаевска установил мировой рекорд по рывку гири.