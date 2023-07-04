Алексей Шмыков вручил дипломы выпускникам Уральского государственного аграрного университета

Торжественная церемония прошла на Вознесенской площади в Екатеринбурге. Фото: Борис Ярков

Более 760 выпускников Уральского государственного аграрного университета получили дипломы о высшем образовании. Выпускникам, которые отличились особыми успехами в учебной, научной и общественной деятельности, дипломы вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщил департамент информационной политики региона.

Торжественная церемония вручения дипломов прошла на Вознесенской площади в Екатеринбурге. Из 763 выпускников 135 завершили обучение с отличием, 19 вошли в "Летопись лучших выпускников" за высокие достижения в учебной, научной и общественной деятельности. В числе выпускников 2023 года — более 40 иностранцев и 62 студента, которые обучались по целевому направлению.

"Сельское хозяйство требует упорного труда и большой самоотдачи. Агропромышленный комплекс делает большое и важное дело — обеспечивает продовольственную безопасность региона, снабжает уральцев качественными, полезными и доступными продуктами. В стенах университета готовят высококвалифицированных специалистов, которых ждет отрасль сельского хозяйства, перерабатывающая промышленность региона", — отметил в обращении к выпускникам Алексей Шмыков.

Фото: Борис Ярков

Уральский государственный аграрный университет входит в топ-5 отраслевых вузов страны по итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства РФ. На протяжении более 80 лет университет готовит кадры практически для всех отраслей агропромышленного комплекса.

"Сегодня вы завершили обучение по важным и нужным для сельскохозяйственной сферы Свердловской области направлениям. Все вы для региона — ценные кадры, которым предстоит внести свою лепту в развитие растениеводства, животноводства, переработку урожая и животной продукции региона. Пусть ваш профессиональный путь будет продуктивным и перспективным. Успешно трудитесь на благо Свердловской области, реализуйте все то, что было получено в стенах университета", — сказала на торжественной церемонии министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами.