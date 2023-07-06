За сутки в Свердловской области ликвидированы четыре возгорания

Локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах. Фото: Павел Ворожцов

В Алапаевском, Гаринском, Невьянском и Таборинском районах Свердловской области на площади 106 гектаров сотрудники Авиалесоохраны, лесоохраны и добровольцы за сутки ликвидировали четыре возгорания. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным на конец дня 5 июля локализованы и не распространяются лесные пожары в Белоярском, Гаринском, Камышловском, Невьянском и Новолялинском районах. Борьбу с огнем ведут более 330 человек. Задействовано 80 единиц техники.

Отметим, что снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология».

Напомним, на всей территории региона действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные строительные и производственные работы. Нельзя запускать фейерверки, организовывать фаер-шоу, пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

С 6 июля незначительно ослаблен противопожарный режим: разрешена эксплуатация мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, находящихся на территориях объектов общественного питания. С 7 июля будет разрешено посещение лесов, в том числе на транспорте. Ранее туристам разрешили самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории, передвигаясь по оборудованным маршрутам. В таком режиме работают, в частности, природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», заказник «Режевской». Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк.

Нарушения особого противопожарного режима влекут административную и уголовную ответственность. Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Ранее «Областная газета» писала, что на Среднем Урале усилена охрана лесов.