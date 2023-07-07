В дни ИННОПРОМа запустят дополнительные автобусы от гостиниц и метро до МВЦ «ЭКСПО»

Автобусы будут курсировать от станции метро «Ботаническая» до остановки «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: Владимир Мартьянов

Для жителей Екатеринбурга и посетителей промышленной выставки ИННОПРОМ запустят дополнительные рейсовые автобусы и шаттлы. Транспорт будет двигаться от гостиниц и станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Первый автобус от станции метро выдвигается в 8:00, последний — в 19:30. Автобусы от МВЦ "ЭКСПО" запустят с 8:35 до 20:05. Транспорт будет ходить с перерывом в 15 минут.

Также с 10 по 13 июля транспорт будет двигаться от гостиниц «Азимут», «Новотель», «Грин Парк», «Маринс», «Атриум».

С 8:00 до 10:00 на маршруте работают туристические автобусы Yutong 6122. Количество мест для сидения — 51.

С 10:30 до 20:00 на маршруте работают комфортабельные микроавтобусы, количество мест для сидения — от 20 и более.

Полный график движения автобусов и шаттлов опубликован на сайте департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что ретропоезд «Уральский экспресс» будет курсировать в дни ИННОПРОМа.