Участники ИННОПРОМа-2023 смогут посетить с экскурсиями свердловские промпредприятия

Экскурсионные программы построены таким образом, чтобы показать, какой путь прошла промышленность Среднего Урала за 300 лет. Фото: Алексей Кунилов

Для участников ИННОПРОМа в этом году предлагается обширная программа мероприятий, которые пройдут не только в стенах МВЦ «ЭКСПО». Гости крупнейшей промышленной выставки смогут записаться на бесплатные экскурсии на ведущие предприятия Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, в экскурсионную программу вошли заводы и комбинаты Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского. Экскурсионные программы построены таким образом, чтобы показать, какой путь прошла промышленность Среднего Урала за 300 лет: от первых Демидовских заводов до современных высокотехнологичных гигантов.

Так, участники выставки смогут побывать на площадках ГК «Пенетрон», на заводе Уралхиммаш, на объектах «ЕВРАЗ НТМК», а также посетить колокольный завод «Пятков и Ко» и завод «Тагильское пиво». Насыщенная и нестандартная экскурсионная программа будет способствовать реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подробную информацию можно будет получить на стенде Свердловской области у представителей Центра развития туризма.

Кроме того, все желающие гости выставки смогут прокатиться на уникальном ретропоезде «Демидовский экспресс» по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — ст. Шувакиш — Музей военной техники УГМК. Экспресс будет курсировать 12 и 13 июля.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в дни ИННОПРОМа запустят дополнительные автобусы от гостиниц и метро до МВЦ «ЭКСПО».