Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 07:00

Уралочка пишет портреты собак в образах людей

Родезийский риджбек Жак — в образах президента ЮАР и солдата. Фото: Кристина Пьянкова

Сюжет

Наши питомцы
Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете



  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Шпиц в наряде японской аристократки, родезийский риджбек в амплуа Жака-Ива Кусто, карликовый шнауцер-дровосек и мохнатый мастиф, одетый, как тибетский монах. Сегодня портреты любимцев в человеческих образах, которые пишет маслом екатеринбургская художница Анастасия Вавилова, заказывают собаководы и ценители живописи со всего мира. Для картины нужна только хорошая фотография. Образ для каждого любимца девушка подбирает вместе с их хозяевами, исходя из породы, имени и характера животного.

Первый собачий портрет художница написала два года назад и выложила в соцсеть. Владельцы животных идею оценили и начали спрашивать, нельзя ли и им увековечить любимца на холсте.

цвергшнауцер, Анастасия Вавилова, рисунок, дровосек

Серьёзный цвергшнауцер стал на картине Анастасии дровосеком. Фото: Кристина Пьянкова

—- Сам образ и его детали сначала мы обсуждаем с заказчиком, — говорит Анастасия. — Пожелания самые разные. Например, японского шпица Аю мы облачили в традиционную одежду японской аристократки дзюни-хитоэ. Той-терьера Вустера хозяйка захотела увидеть в образах Дживса и Вустера из любимого ею одноимённого английского сериала, а риджбека Нельсона мы решили изобразить в форме отважного адмирала Нельсона.

риджбек, собака, рисунок, Анастасия Вавилова

Родовое дерево пары собак - Нельсона  и Лиси были отправлены в Швецию. Фото: Кристина Пьянкова

— Как правило, заказчики хотят, чтобы образ отражал характер собаки, добавляет Анастасия. Недавно я писала портрет девочки-лабрадора с задиристым, «кобелиным» характером. Мы придумали образ «пацанки» — толстовка, бейсболка с козырьком на боку. Чтобы показать, что это все-таки девочка, кепку сделали розовой. Продумывая образ, всегда изучаю историю породы. У меня есть потрет бультерьера в образе лондонского джентльмена. Сейчас бультерьеров больше воспринимают как бойцовских собак, но мало кто знает, что в начале прошлого века они считались собаками английских джентльменов.

Ещё один родезийский риджбек (африканская львиная собака) Жак сначала примерил амплуа Жака-Ива Кусто: именно так значилось имя щенка на сайте питомника. Ко всему прочему, хозяева оказались большими поклонниками передач океанолога. А вскоре тот же пёс предстал по их просьбе в образах бойца родезийской армии «Скауты Селуса» и экс-президента ЮАР Пауля Крюгера.

собака, рисунок, Анастасия Вавилова, французский бульдог, джентльмен

Обаятельный французский бульдог превратился в джентльмена. Фото: Кристина Пьянкова

Творчество екатеринбурженки уже пользуется успехом за рубежом. Так, бульдога в костюме жителя Нью-Йорка купила девушка из Беверли Хиллз, США. Из шведского питомника пришёл заказ на родовое собачье дерево, ещё две картины отправились в Австралию.

Кроме собак, на холст попадали и другие животные — зебра, олень и даже индюк с бородкой вместо галстука. Как признаётся художница, идеи создания картин рождаются спонтанно, из путешествий и наблюдений за манерой поведения людей.

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА