Уралочка пишет портреты собак в образах людей

Родезийский риджбек Жак — в образах президента ЮАР и солдата. Фото: Кристина Пьянкова

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Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Шпиц в наряде японской аристократки, родезийский риджбек в амплуа Жака-Ива Кусто, карликовый шнауцер-дровосек и мохнатый мастиф, одетый, как тибетский монах. Сегодня портреты любимцев в человеческих образах, которые пишет маслом екатеринбургская художница Анастасия Вавилова, заказывают собаководы и ценители живописи со всего мира. Для картины нужна только хорошая фотография. Образ для каждого любимца девушка подбирает вместе с их хозяевами, исходя из породы, имени и характера животного.

Первый собачий портрет художница написала два года назад и выложила в соцсеть. Владельцы животных идею оценили и начали спрашивать, нельзя ли и им увековечить любимца на холсте.

Серьёзный цвергшнауцер стал на картине Анастасии дровосеком. Фото: Кристина Пьянкова

—- Сам образ и его детали сначала мы обсуждаем с заказчиком, — говорит Анастасия. — Пожелания самые разные. Например, японского шпица Аю мы облачили в традиционную одежду японской аристократки дзюни-хитоэ. Той-терьера Вустера хозяйка захотела увидеть в образах Дживса и Вустера из любимого ею одноимённого английского сериала, а риджбека Нельсона мы решили изобразить в форме отважного адмирала Нельсона.

Родовое дерево пары собак - Нельсона и Лиси были отправлены в Швецию. Фото: Кристина Пьянкова

— Как правило, заказчики хотят, чтобы образ отражал характер собаки, добавляет Анастасия. Недавно я писала портрет девочки-лабрадора с задиристым, «кобелиным» характером. Мы придумали образ «пацанки» — толстовка, бейсболка с козырьком на боку. Чтобы показать, что это все-таки девочка, кепку сделали розовой. Продумывая образ, всегда изучаю историю породы. У меня есть потрет бультерьера в образе лондонского джентльмена. Сейчас бультерьеров больше воспринимают как бойцовских собак, но мало кто знает, что в начале прошлого века они считались собаками английских джентльменов.

Ещё один родезийский риджбек (африканская львиная собака) Жак сначала примерил амплуа Жака-Ива Кусто: именно так значилось имя щенка на сайте питомника. Ко всему прочему, хозяева оказались большими поклонниками передач океанолога. А вскоре тот же пёс предстал по их просьбе в образах бойца родезийской армии «Скауты Селуса» и экс-президента ЮАР Пауля Крюгера.

Обаятельный французский бульдог превратился в джентльмена. Фото: Кристина Пьянкова

Творчество екатеринбурженки уже пользуется успехом за рубежом. Так, бульдога в костюме жителя Нью-Йорка купила девушка из Беверли Хиллз, США. Из шведского питомника пришёл заказ на родовое собачье дерево, ещё две картины отправились в Австралию.

Кроме собак, на холст попадали и другие животные — зебра, олень и даже индюк с бородкой вместо галстука. Как признаётся художница, идеи создания картин рождаются спонтанно, из путешествий и наблюдений за манерой поведения людей.