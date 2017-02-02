Новоуралочка на лошади спасла пса

Пса по кличке Рыжий новоуралочка намерена забрать себе. Фото: actualnews.org

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Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Питомца, раненого неизвестным под Верх-Нейвинским, девушка везла до ветклиники на лошади и несла на руках.

Как сообщает «Новоуральская газета», новоуралочка приехала в конный клуб Верх-Нейвинского, чтобы покататься верхом на лошади. На прогулке её сопровождали собака Тыковка, живущая при клубе, и соседский пёс Рыжий. Во время катания пёс отстал, а затем девушка услышала выстрелы и собачий визг. Вернувшись, она обнаружила Рыжего, раненого в лапу и мордочку, в сугробе. До дороги девушка довезла собаку, привязав к седлу, а затем несла на руках, пока не поймала попутную машину, чтобы доехать до клуба, а затем — до ветклиники. Сейчас Рыжий идёт на поправку, а спасительница готовится забрать пса себе.