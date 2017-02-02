Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 06:00

В Екатеринбург пришла мода на кивсяка

Количество лап у кивсяков может достигать 700 штук, а длина туловища — 30 сантиметров.

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  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017 

Змеями и пауками уже никого не удивишь: любители экзотических животных заводят дома африканских многоножек. Количество лап у беспозвоночных питомцев может достигать 700 штук, а длина туловища — 30 сантиметров.

Екатеринбуржец Антон Жуков рассказал, что заказал шесть особей год назад у московской заводчицы — по 500 рублей каждую. Многоножек прислали бандеролью, и сегодня в кивсякариуме растёт уже их потомство.

— Кивсяки живут во влажном грунте, питаются фруктами и овощами, в том числе подпорченными, и мелом, — объяснил Антон. — Время от времени пускаю гулять их по руке. Безобидны, но скрытны, и, пугаясь, выделяют жидкость с резким запахом йода. Во время линьки надолго сворачиваются калачиком — я чуть не выбросил как-то одного: подумал, что он умер.

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