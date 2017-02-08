Горожане поддержали губернатора

Ещё два года общественный транспорт будет ходить по тем же маршрутам, что и сейчас. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Решение губернатора отложить внедрение новой транспортной схемы на два года нашло поддержку среди горожан. Как выяснила «ОГ», опросив известных жителей города, большинство считает рациональным детальнее продумать концепцию новой маршрутной сети и обсудить её с людьми.

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

— Я считаю, что принято правильное решение. Нужно ещё раз всё взвесить, внимательно выслушать и изучить общественное мнение. А мы видели, что на почве принятия новой транспортной схемы в городе были протесты. Я думаю, что тут на самом деле торопиться не надо. Правильно, что внедрение отодвинули на 2019 год — за это время можно всё внимательно изучить. Я не считаю, что проект из тех, что отодвинут и забудут. К этому вопросу вернутся.

Яков СИЛИН, ректор УрГЭУ:

— Решение власть приняла правильное, осторожное. Схема вызвала не совсем адекватную реакцию населения. Однако люди и не могли знать всех тонкостей. Я думаю, что эта тема ещё и обросла определёнными слухами. Но в любом случае, раз последовала такая негативная реакция, то власть поступает правильно. Нужно учесть все эти недовольства и замечания, пообщаться с жителями города: на площадках Общественной палаты, совета ветеранов или районных структур. Нужно разъяснить смысл транспортной реформы и её выгоду для жителей! Надо показать, что будет не «дороже и хуже», а будет «удобней и выгодней». Разумно проработать проект и принять единое, согласованное решение.

Сергей АЙНУТДИНОВ, председатель Свердловского отделения Союза художников России.

— Чтобы досконально разобраться, что лучше, а что хуже в новой схеме, надо в неё очень глубоко погружаться. Но я не эксперт по этой теме. А с точки зрения горожанина, меня радует, что проект отложили — останется всё, как я знаю. Но это не значит, что ничего не надо делать! Нужно просто провести большую информационную работу, потому что обсуждение велось буквально несколько месяцев. Конечно, этого времени мало, чтобы разобраться. Нужно, чтобы, к примеру, районные администрации работали со своими жителями — доносили информацию до населения, спускали её ближе к людям. Чтобы все поняли, как добираться до работы, больницы, школы — людям нужно время. Было бы рационально им его дать.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы:

— То, что власти переносят внедрение транспортной схемы на 2019 год, это победа здравого смысла. Как бы мэрия ни храбрилась, реформа не была продумана. Слишком многие, в том числе и я, предлагали, что сначала надо «подготовить почву» к переменам.

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

— Не могу однозначно сказать, что лучше «отложить и доработать» или «внедрить и решать проблемы по ходу». Это две разные концепции действий, и которая из них лучше, могут знать только эксперты. Однако город меняется, меняется ритм его жизни, и, конечно, транспорт нужно развивать. Затрудняюсь однозначно ответить на вопрос «хорошо или плохо, что это отложили на 2019 год», но коли эта тема касается более миллиона человек, то и решения надо принимать исключительно после серьёзных обсуждений.