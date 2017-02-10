Екатеринбуржцы ищут управу на парковщиков-нелегалов

Жильцы новостройки по улице Латвийской самостоятельно прогнали организаторов нелегальной парковки, вступив с ними в конфликт. Фото: Александр Зайцев

Несколько дней назад «ОГ» сообщила про конфликт между жильцами одной из новостроек микрорайона Компрессорного в Екатеринбурге и самозванцами, которые пытались устроить во дворе дома платную парковку (номер за 6.02.2017 г.). После этого в редакцию стали звонить читатели и рассказывать о платных парковках в своих дворах.

Парковщики возвращаются

Жительница Орджоникидзевского райна Екатеринбурга Светлана Миронова заявила, что во дворе многоэтажки, где она живёт, уже несколько лет существует незаконная платная парковка.

— Детям из дома № 48 по улице 40 лет Октября во дворе нельзя ни побегать, ни попрыгать, ни мяч погонять: всё заставлено машинами. А случись авария, аварийке к дому не подъехать, — возмущалась женщина. — Те, кто ставят в нашем дворе автомобили, платят охраннику по 60 рублей в сутки. Жильцы, возмущённые этой ситуацией, стали бороться и довели дело до суда. Суд принял решение парковку ликвидировать. Парковщики вывезли будку охранника, и некоторое время их не было. А потом вернулись на прежнее место и по сей день продолжают собирать по 60 рублей с машины.

Елена Боброва из Октябрьского района рассказала, что незаконные парковки действовали во дворах домов № 47 по улице Карельской и № 37 по улице Латвийской.

— В первом доме удалось выжить парковщиков-нелегалов с придомовой территории. А во втором доме жильцы так и не смогли справиться с этой бедой, — вздохнула екатеринбурженка.

Управляющие компании бессильны

Люди, чьи дворы оказались захваченными, не понимают, как действовать, хотя по Жилищному кодексу РФ только они вправе распоряжаться придомовой территорией.

— В Екатеринбурге практически вся земля около многоквартирных домов размежёвана. Как её использовать, должно решать общее собрание собственников жилья. Порой некоторые граждане устанавливают ограждающие конструкции, например, цепочки, для собственного автомобиля, чтобы другие в этом месте не парковались. Даже этого нельзя делать самовольно, но общее собрание может принять решение о создании во дворе определённого количества парковочных мест, — пояснила «ОГ» представитель управляющей компании «Стандарт» Елена Ильина, подчеркнув, что у УК нет рычагов, чтобы бороться с «захватчиками», поскольку ограждения, шлагбаумы, будки охранников являются чьей-то собственностью. — УК может дать предписание убрать это имущество, но нелегалы на это не реагируют. Обычно всё зависит от того, есть ли сильный совет дома, способный держать ситуацию под контролем.

Жильцы дома № 48 по улице 40 лет Октября, где как раз нет сильного совета, пытались жаловаться в налоговую инспекцию, полагая, что в этом ведомстве должны быть заинтересованы в наказании тех, кто получает стабильный доход и не платит налогов. Но это не дало результатов.

— Сотрудники налоговой службы могут выйти на проверку только в том случае, если есть зарегистрированная организация или индивидуальный предприниматель. Только они считаются субъектами налогового правонарушения, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь УФНС по Свердловской области Татьяна Корчак.

По её словам, незаконным предпринимательством занимается полиция. Между тем Светлана Миронова рассказала «ОГ», что лично обращалась в полицию, но после того, как пришёл участковый и оштрафовал охранника, ничего не изменилось.

— Нужно снова и снова обращаться в полицию. Сколько заявлений будет, столько раз нелегалов и оштрафуют. Когда им невыгодно будет платить штрафы, они сами ликвидируют парковку, — ответил «ОГ» на вопрос «Что делать?» специалист отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Евгений Крюков.

Нелегально даже в центре

Но суммы доходов и штрафов в данном случае несоизмеримы. Вероятно, поэтому нелегальные парковки возникают даже на муниципальной земле в центре города.

В конце прошлого года екатеринбургский политолог Дмитрий Москвин написал в Facebook о такой парковке возле бизнес-центра «Высоцкий» и выложил скан ответа на свой запрос из Земельного комитета Екатеринбурга:

«…Выявлен факт самовольного занятия неизвестными лицами земель общего пользования под размещение платной автостоянки. В связи с тем, что органы местного самоуправления полномочиями по установлению личностей нарушителей и привлечению их к ответственности не наделены, материалы обследования земельного участка направлены в отдел полиции…», — написано в официальном письме.