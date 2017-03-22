«Случай беспрецедентный»

Председатель УрО РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин. Фото: Александр Зайцев

Скандал на общем собрании Российской академии наук случился нешуточный — запланированные выборы президента пришлось перенести на осень. Их предполагалось провести в среду, 22 марта. Но уже в воскресенье, 19 марта, появилась информация о переносе выборов как о деле решённом. Так оно и произошло в первый же день общего собрания: три претендента на пост главы РАН сняли свои кандидатуры, автоматически выборы переносятся ориентировочно на ноябрь этого года. Почему так произошло, мы решили расспросить непосредственных участников этих событий.

Слово председателю УрО РАН, вице-президенту РАН Валерию Чарушину:

— Случай, конечно, беспрецедентный и неожиданный. Многие были разочарованы, съехались ведь учёные со всей страны. Очень жаль, что очевидные пробелы в уставе и инструкции по проведению выборов всплыли на самих выборах. Это ведь было первое избрание президента после объединения трёх академий в 2014 году по новому уставу, который был утверждён правительством. И тем не менее очевидные пробелы в процедуре и сомнения многих академиков в легитимности таких выборов всплыли только в день выборов. Научное сообщество разделилось на тех, кто считал, что можно проголосовать и по этим документам, например, неформальный клуб учёных «1 июля», и тех, кто считал, что выборы надо перенести, а устав доработать.

— Многие называли произошедшее «бунтом академиков»…

— Да нет, хотя первый день собрания был очень эмоциональным из-за этих событий. Кандидаты взяли самоотвод, и спорить стало не о чем, разве что о том, почему такое произошло. Не думаю, что всё это скажется на эффективности работы академии.

— Были сообщения о том, что Госдума будет предлагать вместо нынешней схемы, когда президента РАН избирают академики и его утверждает правительство, другую, по которой академики выбирают две-три кандидатуры и кого-то из них назначает уже президент страны.

— Вполне жизнеспособная схема, назначение президентом страны только добавит веса и авторитета академии.

— Но для этого надо внести поправки в закон о науке, а это иной раз долгая песня.

— Весной этого года и так запланировано обсуждение и внесение в Госдуму законопроекта с поправками в этот закон. Можно будет обсудить и эту тему. Второй день общего собрания прошёл уже спокойно, в конструктивном ключе. Уральское отделение провело собрание с отчётом за три года. У нас было немало достижений, наши учёные получили три премии правительства, две президентские премии для молодых учёных, премии имени академика Гинзбурга от Академии наук, были и международные награды. Всё это настраивало уже на оптимистический лад…

Валерий Черешнев, председатель комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям, член президиума РАН тоже считает схему утверждения главы РАН президентом страны эффективной и действенной:

— В Белоруссии она давно уже действует. Сейчас пока всё это на уровне обсуждения. Российская академия почти с самого своего создания по задумке Петра I носила звание императорской, и почти 200 лет её президента назначали император или императрица своими указами, и не всегда это были известные учёные. Сто лет назад Временное правительство отменило этот порядок, и академики сами стали выбирать себе начальника. Первым избранным президентом в 70 лет стал основатель русской геологической школы Александр Карпинский и успешно руководил академией 19 лет!

— То есть давнюю дилемму — кто эффективнее работает, избранный или назначенный начальник — вновь предстоит решать в отношении Академии?

— Не исключено. Важно чётко прописать правила игры, как говорят в спорте. Хотите, расскажу, как, например, проходили выборы президента РАН в 1991 году? На общем собрании академиков, тогда их было 850 человек, вначале прошло выдвижение кандидатов. Выслушали предложения. Тогда выдвинули, по-моему, человек восемь. Кандидатов попросили подняться на сцену, и председатель собрания спросил их всех — согласны ли они? После самоотводов остались двое — математик Юрий Осипов и физик-атомщик Евгений Велихов, которые согласились идти на выборы и написали соответствующие заявления. Каждый выступил со своей программной речью и ответил на вопросы без ограничений. Велихова знали лучше, Осипова поменьше. Но из их выступлений стала ясна позиция каждого. В перерыв печатались бюллетени, затем началось тайное голосование. Кто набрал больше голосов, тот и стал президентом, в данном случае это был Осипов, и он руководил академией с 1991 по 2013 год. И ни у кого не возникло вопросов по легитимности таких выборов.

— А в чём основные недостатки системы, которая дала сбой?

— В громоздкости. Сначала идут выдвижения в региональных и профильных отделениях. Затем следует зафиксировать согласие на каждое выдвижение. Время выдвижения не регламентировано. У Владимира Фортова кампания по выдвижению в отделениях началась за полгода до выборов, у Александра Макарова и Владислава Панченко — чуть ли не за неделю. Поэтому Фортова выдвинули 13 отделений, а Макарова и Панченко — по одному. Если оставлять эту систему, то надо ввести регламент выдвижения по времени, скажем, определить срок в два месяца. Много пробелов и по другим позициям. Сейчас они отчётливо себя проявили и, думаю, что всё будет исправлено и осенние выборы пройдут безболезненно, или по другой схеме — с утверждением президента РАН президентом страны.

Кстати Как сообщил ТАСС, исполняющим обязанности главы РАН назначен вице-президент академии Валерий Козлов. Непереизбранный президент РАН Владимир Фортов госпитализирован на обследование. Президиум РАН обратился в правительство продлить его полномочия до новых выборов.