Ураганов будет больше - и на Урале, и в целом по планете

Вячеслав Захаров: «Когда и в каком месте зародится новый циклон, заранее предсказать невозможно». Фото: Александра Хлопотова

Не успели свердловчане отойти от шокирующих новостей об обрушившейся на Москву непогоде, как под ударом стихии оказался Средний Урал. Что происходит в природе? Стоит ли ждать новых катаклизмов? С этими вопросами «ОГ» обратилась к заведующему лабораторией физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Вячеславу Захарову.

— Вячеслав Иосифович, ЧП, случившиеся у нас и в столице, — это экстренные случаи или закономерное следствие глобальных климатических изменений, и стихийные бедствия будут повторяться?

— Аномальные природные явления с сильными ливнями и шквалистым ветром в Свердловской области и в центральной полосе России бывали и прежде. Но климатологи давно предупреждают: частота и масштабы таких явлений и у нас, и в целом по планете будут расти с каждым десятилетием из-за увеличивающегося парникового эффекта. В большей степени проблема коснётся наших детей и внуков, им придётся адаптироваться к ливням, ураганам, засухам.

— Понятно, что парниковый эффект ведёт к глобальному потеплению, но как он способствует ураганам?

— С помощью спутников космического зондирования с 80-х годов ведётся мониторинг потоков энергии, поступающих в атмосферу из космоса и уходящих в космос с поверхности Земли. Наблюдения показывают: рост концентрации парниковых газов ведёт к нарушению баланса между потоками. Сейчас степень разбалансированности достигла трёх ватт на квадратный метр. Умножив этот показатель на площадь поверхности Земли, увидим, что мощность избыточной энергии на планете почти в 250 раз превышает совокупную мощность всех существующих в мире энергообъектов. Эта энергия и двигает воздушные массы, помимо того что существуют их естественные циркуляции. За последние 50 лет количество циклонов увеличилось на четверть. Каждый четвёртый циклон на планете обусловлен этой избыточной тепловой энергией, заставляющей воздушные массы перемещаться более интенсивно и непредсказуемо.

— Но некоторые учёные утверждают, что никакого глобального потепления нет, а наоборот, чуть ли не новый ледниковый период надвигается…

— Ни в одном лицензированном научном журнале вы не найдёте такой информации, поскольку физических причин для понижения температуры на планете нет. Данные, полученные в результате изучения структуры ледников Антарктиды и Гренландии, позволяют судить о том, как менялся климат на Земле на протяжении более 800 тысяч лет. Холодные и тёплые периоды чередовались, длительность холодных составляла 80–100 тысяч лет, а тёплых — 10–20 тысяч лет. Ситуация кардинально изменилась 150 лет назад: концентрация углекислого газа и метана в атмосфере начала быстро расти. Именно в этот период и началось активное развитие промышленности, массовое строительство городов, вырубка лесов.

— И процесс разогрева атмосферы уже не остановить?

— Почему-то принято говорить лишь об одной стороне этого процесса — о необходимости снизить выбросы парниковых газов. Но есть источники газов — и есть сток, который обеспечивается с помощью фотосинтеза. Если природой предусмотрено, что здесь должен быть лес, а человек закатал эту территорию в асфальт, мощность фотосинтеза сокращается. Можно, конечно, разбивать сады на крышах, как в Токио, и засаживать деревьями каждый пустующий клочок земли. Но сток парниковых газов обеспечивает также фитопланктон в океанах, а его состояние сейчас тоже плачевно.

— Откуда чаще всего приходят циклоны в Свердловскую область?

— В 80 процентах случаев — из Атлантики. Не случайно уральцы обычно интересуются погодой в Москве и ждут, что через два-три дня такая погода будет у нас. Вероятность того, что циклон придёт с севера, — около 20 процентов. И только изредка воздушные массы приходят к нам с юга.

— Могут ли климатологи предсказать погоду в конкретном регионе на год вперёд? Допустим, следующий год на Среднем Урале будет холодным, засушливым или с избыточным количеством дождей?

— Нет. Даже прогноз на 10 дней — это вилами по воде. Погоду можно спрогнозировать максимум на 4 дня вперёд, дальше никто не несёт ответственности. Я в течение двух лет работал в Японии в Центре климатических исследований, там принято составлять и публиковать прогнозы на ближайшие два часа. Дело в том, что жизнь циклона продолжается в среднем две недели. Когда циклон зародился, метеорологи, наблюдая за ним, могут предсказать, через какое время на какой территории он окажется. Но где и когда зародится новый циклон, никто заранее предсказать не может.