Ожирение побеждают овощи и здоровый сон

Каша — лучшая еда на завтрак не только для детей, но и для взрослых. Фото: Алексей Кунилов

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Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.

На днях Роспотребнадзор заявил, что за 2011—2015 годы диагноз «Ожирение» в России ставили в два раза чаще, чем в предыдущие пять лет. Специалисты отмечают, что рост заболеваемости — результат несбалансированного питания, постоянного превышения нормы простых углеводов — сладостей и булок.

Неправильное питание, утверждают врачи Роспотребнадзора, может стать причиной не только ожирения, но и опасных заболеваний: новообразований, сахарного диабета, гипертензивной болезни с преимущественным поражением сердца, ишемической болезни сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Угрожающие данные о росте ожирения были приведены во время онлайн-конференции Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в России в начале июня: в РФ около 13 процентов девочек и 26 процентов мальчиков страдают от избыточно веса и ожирения.

— Пищевые привычки закладывают родители, — убеждена главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — В этом смысле ребёнок — заложник пищевого поведения семьи. Если в семье принято по утрам есть кашу, в обед суп и второе, а на ужин — салат, то дети именно так и привыкают питаться, и это очень хорошо. К сожалению, таких правильных семей сегодня становится всё меньше — ожирение среди детей стало приобретать угрожающие масштабы в начале 2000-х годов. Тогда педиатры стали проводить большую разъяснительную работу о необходимости правильного питания среди родителей. Подключили к этому и школьных учителей. До решения проблемы ещё далеко, но в Свердловской области, по данным 2016 года, врачи отметили стабилизацию — количество детей с ожирением осталось на уровне 2015 года.

Читайте также: Семь советов для тех, кто питается на бегу. Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и «заправляется» постоянными перекусами, главный диетолог Свердловской области Татьяна Новикова предлагает несколько советов, чтобы снизить риски для организма.

ВОЗ в опубликованном на прошлой неделе исследовании ожирения у детей отмечает: главные пищевые враги подростков — подслащённые напитки, сладости, мучные изделия и полуфабрикаты. Школьники легко поддаются красочной рекламе и… наслаждаются «химическим» вкусом.

— Но кроме химии, огромного количества вредных углеводов, сахара, красителей и добавок, в этих напитках и сладостях ничего нет, — говорит начальник Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская. — Например, одна маленькая баночка кока-колы, излюбленного напитка большинства людей, содержит около 40 граммов сахара, это превышает дневную норму потребления сладкого в два раза.

Отметим, ситуация с более старшим возрастом значительно хуже: от ожирения страдает примерно пятая часть взрослого населения — каждый пятый.

Важно! Как не допустить развитие ожирения Наладить питание так, чтобы большую часть рациона составляли овощи. Предпочтение отдать классически приготовленной пище, исключить полуфабрикаты и пищевую «химию».

Недостаток сна способствует накоплению лишнего жира в организме. Школьникам необходимо спать 8–9 часов в сутки и больше, взрослым — не менее 8 часов.

Больше двигаться. Каждый день не менее часа отводить на прогулки на свежем воздухе либо занятиям в спортзале.

Вести здоровый образ жизни — отказаться от вредных привычек.

Активная политика государства в области здравоохранения — запрет рекламы алкоголя и табака, повышение налогов на них уменьшает доступность, а значит, снижает их потребление. Таково мнение медиков. Кстати По данным ВОЗ, больше всего от ожирения страдают жители США. Этот диагноз поставлен 38,2 процента американцев старше 15 лет. По сравнению с американцами, россияне сталкиваются с проблемой ожирения в два раза реже — ожирение диагностировано у 19,6 процента россиян. В европейских странах от избыточного веса страдает каждый десятый подросток, большинство из них — мальчики.