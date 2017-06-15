В поисково-спасательные отряды «Сокол» и «Лиза алерт» практически ежедневно приходят заявки на поиск людей

При поступлении сигнала о пропаже человека координаторы сообщают добровольцам о времени и месте сбора, а также о необходимой амуниции. Фото: Поисковый отряд «Сокол»

Четырёхлетнего Диму Пескова, которого более четырёх суток искали в лесу полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии, военнослужащие минобороны, водолазы и добровольцы, нашёл волонтёр, спецназовец Павел Карпенко из посёлка Пышма. Он приехал в отпуск со службы и, узнав о пропаже ребёнка, решил присоединиться к спасателям из поискового отряда (ПСО) «Сокол». Случай с Димой — уникальный, но уральские поисковики получают сообщения о пропажах практически каждый день…

По статистике поисковых отрядов, больше всего людей теряется летом. Фото: поисковый отряд «Сокол»

По зову сердца

— Я пришёл по зову сердца… Поставил с утра себе задачу найти ребёнка и сделал это, — сказал Павел асбестовскому телевидению.

Мальчика он нашёл на болоте лежащим за упавшей берёзой. В руках у ребёнка была трава, которой он, видимо, питался все эти дни.

— Я начал в рацию кричать, что он здесь. Он не шевелился, я думал, что он умер. Но потом услышал голос, мальчик начал шевелиться. И мне стало так хорошо, — признался волонтёр. Сейчас мальчик находится в детской областной больнице.

— Это просто чудо, что такой маленький ребёнок смог выжить в таких условиях — без еды и питьевой воды, в болоте, где клещи и комары, с учётом, что были ливни и холодные ночи. К тому же даже взрослому человеку очень страшно находиться в лесу ночью одному, тем более, если он заблудился, — сказала «ОГ» информационный координатор ПСО «Сокол» Ульяна Евсеева.

«Сокол»

По её словам, этот отряд входит в Международное содружество «Поиск Пропавших Детей» и уже в течение шести лет занимается поиском потерявшихся детей на территории всей Свердловской области. Число добровольцев в отряде постоянно увеличивается.

— Стать добровольцем может любой свердловчанин, нижняя возрастная граница — 18 лет, верхней границы нет. Достаточно в соцсети «ВКонтакте» отправить нам заполненную анкету. Ограничений по здоровью и спортивной подготовке у нас нет, каждый помогает в меру своих возможностей. Кто-то ходит по лесу, а кто-то оказывает информационную поддержу, сидя дома за компьютером, — отметила Ульяна Евсеева. — Конечно, самая горячая пора у членов отряда — это лето: грибники и ягодники теряются в лесу постоянно. Безусловно, это огромная радость, когда детей находят живыми. Но, к сожалению, бывает немало и трагических исходов. Когда никаких результатов нет, поиски не прекращаются. Около двух лет назад, например, в области потерялась полуторагодовалая девочка — в то время, когда её родители находились в нетрезвом состоянии. Поиски малышки продолжаются по сей день…

Девочка по имени Саша пропала в сентябре 2015 года из двора частного дома в городе Михайловске.

«Лиза Алерт»

Помимо «Сокола» в Свердловской области действует ещё один поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который также четверо суток занимался поисками Димы Пескова.

— Численность нашего отряда назвать сложно, списков мы не ведём. У нас же работают добровольцы, и каждый из них сам решает, участвовать ли в конкретной поисковой операции, — рассказал «ОГ» куратор отряда «Лиза Алерт» в Свердловской области Станислав Ковалёв. — В основном это работающие люди, на поиски пропавших они выходят по вечерам, в выходные дни, во время отпуска. Кстати, когда искали Диму Пескова, один из наших волонтёров специально взял отпуск на работе, чтобы заниматься только поисками ребёнка.

Волонтёры прорабатывают все возможные варианты развития событий — пропавших ищут и на суше, и в воде, и подо льдом... Фото: поисковый отряд «Сокол»

Он отметил, что на территории нашего региона в этом отряде есть костяк — человек 50, которые постоянно находятся на связи, при необходимости координируют действия остальных добровольцев, периодически проводят для них лекции по технике поиска и тренировочные выезды в лес. Когда необходима помощь добровольцев, «сигнал тревоги» подаётся в социальной сети «ВКонтакте»: сообщается время и место сбора, перечисляется, что необходимо с собой взять. Никакого финансирования организация не получает, все поиски проводятся при помощи личных вещей и оборудования членов отряда.

Когда нужна специальная техника вроде снегоходов, волонтёры бросают клич в социальных сетях и, как правило, быстро находят помощников. Фото: поисковый отряд «Сокол»

По мнению Станислава Ковалёва, если бы поиски четырёхлетнего Димы Пескова затянулись хотя бы ещё на полдня, история закончилась бы трагически.

— В эти дни шли дожди, а в той местности, где пропал ребёнок, болото. Вода, пусть и грязная, у него была. Без еды взрослый человек может протянуть две недели, маленький ребёнок неделю бы продержался. Самая большая опасность, которая ему угрожала — это переохлаждение, — утверждает наш собеседник.

По его словам, за помощью в поисково-спасательные отряды практически ежедневно обращаются близкие тех, кто потерялся. Зачастую пожилые люди теряются из-за провалов в памяти и дезориентации. Дети, подростки убегают из дома после конфликтов, иногда по каким-то причинам уходят из дома и взрослые люди. Бывают и криминальные случаи. К сожалению, поиски не всегда дают положительные результаты, но многих пропавших находят живыми и здоровыми, и чаще всего это случается в течение 48 часов с момента пропажи. Только за последний месяц живыми были найдены 19-летняя Анастасия, 14-летняя Мария и 75-летний Николай Васильевич из Екатеринбурга, 67-летняя Тамара Павловна из Берёзовского городского округа, 19-летний Артём из посёлка Ачит, 9-летний Данил из Нижнего Тагила.

При подводном поиске без акваланга не обойтись. Фото: поисковый отряд «Сокол»

Во всех регионах России в ПСО «Лиза Алерт» за первые три месяца 2017 года поступило 1 317 заявок на поиск людей, 22 процента из них — заявки на поиски детей. В 73 процентах случаев пропавшие люди были найдены живыми, по 16 процентам заявок поиск продолжается…

Комментарий Олег АВЕРЬЯНОВ,главный врач Свердловской областной детской клинической больницы №1: — Дима находится в реанимации, родители его навещают — в день госпитализации рядом с ним были и мама, и папа. Ребёнок в тяжёлом состоянии, он истощён, поэтому находится под постоянным медицинским контролем; ему проводится посиндромная терапия. Мальчик самостоятельно пьёт воду, по специальной схеме получает питание. Он общается, способен отвечать на простые вопросы. Высокой температуры у него нет. Клещи, которых сняли с Димы, сейчас находятся на исследовании, важно узнать, не были ли они переносчиками заболеваний. Ребёнок был доставлен с многочисленными укусами насекомых. Требуется время, чтобы понять, не навредили ли они ему. Вскоре в больницу прибудут медицинские документы мальчика, и станет ясно, какие прививки у него имеются, а какие нет.