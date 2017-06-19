Уральские журналисты составили карту исписанных скал на Чусовой

Бравая команда «сплавщиков». Фото: Свердловский творческий союз журналистов

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Три дня, две ночи и сорок километров по реке Чусовой — столько на катамаранах преодолел десант свердловских журналистов. В минувшие выходные в области прошёл первый экосплав, в который отправились журналисты с важной миссией — стирали со скал надписи оставленные нерадивыми туристами, убирали стоянки, а также провели мониторинг экологической ситуации. Среди десяти журналистов был и корреспондент «Областной газеты».

Журналисты спустились на воду

Идея столь необычного мероприятия возникла в марте этого года и была на ура принята на мартовском заседании правления Свердловского творческого союза журналистов. Кроме того, есть сразу два повода — 60-летие СТСЖ и Год экологии. И вот как только капризная уральская погода позволила спуститься на воду — журналисты отправились в путь.

— Этого до нас никто на Чусовой не делал, насколько я знаю, — рассказывает руководитель проекта, главный редактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий Сивков. — Никто никогда не отмывал надписи, оставленные горе-туристами. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие люди. В Год экологии хочется внести свой весомый вклад в окружающую природу, чем-то ей помочь.

Идея и правда заслуживает уважения. Туристический маршрут по Чусовой в последние годы активно набирает популярность. К примеру, в этом году будет реализован проект департамента развития предпринимательства и туризма министерства инвестиций и развития Свердловской области «Река Чусовая». А значит, всё больше и больше лодок, катамаранов, байдарок пойдут по реке. Вряд ли кому-то доставляет особое ставить палатку рядом с кучей мусора или читать надписи «Уралмаш-98», «Вася+Аня» и прочую чушь, оставленную на древних скалах.

Сплав — дело хитрое

На сплав решились отправиться десять журналистов свердловских СМИ. География участников весьма обширна — Екатеринбург, Туринская Слобода, Первоуральск, Богданович, Полевской, Верхняя Пышма, Шаля, Белоярский. Журналисты плюс два инструктора разместились на трёх катамаранах.

Сплав — дело непростое. Одним энтузиазмом тут не обойтись. Сначала нужно пройти инструктаж, научиться владеть веслом, вооружиться спасательным жилетом, внимательно разместить на плоту вещи, чтобы они не дай бог не упали вводу, нанести все возможные защитные средства, чтобы никакая летающая гадость не смогла укусить. Не осталась, впрочем, в стороне и уральская погода, решив принять активное участие в сплаве: как только мы погрузили все вещи, зарядил неприятный холодный дождь. Ну что же, не сахарные же свердловские журналисты! Сделав первые робкие движения вёслами, мы отправились покорять Чусовую.

Участники сплава в работе: на камне Сокол пытаются оттереть кем-то заботливо оставленную надпись «ЯНАО+Пурпе+Уралмаш. 2002». Фото: Дарья Храмцова

«Сакральные» письмена

Наш маршрут — от посёлка Староуткинска до деревни Мартьяново пролегал через красивейшие места. Здесь Чусовая, словно змейка из сказов Павла Бажова, делает причудливые изгибы, величаво разливаясь между древних камней. Камни эти, впрочем, непростые. В простонародье их называют «бойцами». Всё дело в том, что в XVIII-XIX веках, когда с Демидовских заводов отравляли на Каму гружённые всевозможными материалами тяжёлые неуправляемые барки, они часто бились о скалы, откалывая большие куски известковых пород, теряя ценный груз. Часто погибали люди. Теперь же на некоторых горах, образованных ещё в позднем палеозое, видны большие сколы, а на дне, по рассказам местных жителей, вполне можно обнаружить заготовки для пушек и ядра. Такие места на карте обозначают красным крестом — значит, камень «боец».

Но вандалам абсолютно неважно, на каких горах отставлять послания. Буквально через два поворота, на Бражкином камне, мы обнаруживаем первую надпись: «Нижний Тагил». Подплываем, достаём щётки, ацетон, перчатки. Начинаем стирать. И тут выясняется, что за долгие годы краска буквально въелась в породу и оттереть «сакральные» письмена, увы, невозможно. Нужно либо выжигать надпись, либо стирать специальным аппаратом, который под давлением подаёт песок. Марать, и правда, легко, а вот чистить — трудно. Щётками — практические невозможно.

Не нарушать гармонию

По ходу маршрута выяснилось, что надписи на скалах — вещь достаточно редкая. Большинство памятников природы остались нетронутыми, но надписей не должно быть совсем. Координаты надписей Дмитрий Сивков – организатор сплава – наносит на специальную карту — будет чем заняться на следующий год.

Практически так же обстоит ситуация и с мусором на стоянках. Да, централизованных контейнеров для сбора мусора пока нет, но, видимо, наш народ нет-нет да стал задумываться об окружающей среде. Где-то мусора нет совсем, где-то лежит одинокая, забытая кем-то бутылка или консервная банка. Всё это мы собираем в мешки и увозим с собой. Не то что бы мы — «санитары леса», но как-то совсем не хочется нарушать гармонию этих тихих, диких мест. Разве что всплеском испуганной чьим-то веслом рыбы и негромкой песней: «…на простор речной волны, выплывают расписные…»

Культурная программа

Переночевав, на второй день мы попадаем на съёмочную площадку. Нет-нет, увидеть журналистов в кино пока не удастся. Мы посетили место, где снимался исторический боевик «Варвара», увы, так и не вышедший в прокат. Среди полуразрушенных декораций непосредственный участник тех съёмок Дмитрий Сивков рассказал и показал, как на уральской земле снимались Анна Снаткина, Евгений Сидихин, Станислав Любшин и Владимир Гостюхин.

После этого попадаем в село Чусовое. Это продолжение нашей культурной программы. Здесь, пообедав возле шумной плотины, мы направляемся в местный Дом культуры. Нас встречают, как, наверное, встречали бы Ермака, остановись он в этих местах. И песня, и сувениры, и мастер-класс по плетению «живого» ковра из берёзы, и балалайка, а владелец чайной мануфактуры Борис Петров угостил всех вкуснейшим иван-чаем. Караван продолжает движение дальше, за поворотом — ночёвка, а затем Мартьяново и конец пути.

Итоги?

Конечно, возникает резонный вопрос. Надписи не оттираются и, следовательно, какие у всего этого итоги? Но дело тут в другом. Это лишь первый шаг в довольно длительном пути исправления небрежного обращения с природой. Ну, хорошо, написал ты на камне свой город и имя, и что? А ничего. Как и весь вандализм — это бессмысленный и глупый поступок.

— Надписей немного, но они есть, — подводит итоги Дмитрий Сивков. — А их вообще не должно быть. Должны быть только табличка с названием камня и всё. Одно из главных наших достижений — составлена карта надписей. Кроме того, мы поняли, что их непросто стереть. В режиме простого сплава — приехал, потёр, уехал — ничего не получится. Теперь определяемся, где можно организовать стоянку и целенаправленно стирать и стирать. Это верный путь. Сейчас мы вырабатываем алгоритм и технологию. Это будет ежегодное мероприятие. Насколько мы знаем, после деревни Мартьяново начинается аховая ситуация с надписями — их там очень много. Мы составили карту и теперь попытаемся организовать волонтёров и соседних населённых пунктов, которые смогут нам помочь. Мы сформировали информационный пакет — это первый шаг.