На солёненькое потянуло? Женщины – о своих вкусах во время беременности

Солёные огурчики – то, чего хочется многим беременным на ранних сроках. Врачи связывают это с тем, что во время токсикоза организм теряет жидкость, а соль её задерживает. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

Практически все женщины в «интересном» положении испытывают резкую перемену вкусовых пристрастий. Врачи считают, что в этот период большая часть минеральных веществ, витаминов и микроэлементов направлена на развитие ребёнка. Чтобы восполнить их запас, организму требуются совершенно разные, а иногда и странные продукты.

Солёного хочется на ранних сроках, так как во время токсикоза теряется много жидкости, а соль её задерживает. Сладкоежками становятся ближе к родам – так справляются со стрессом. Психологическим фактором объясняют и внезапные приступы невероятных желаний, например, арбуз посреди зимы. Так женщина заставляет проявить к себе повышенное внимание. «ОГ» узнала, какие ещё вкусовые предпочтения бывают у женщин во время ожидания ребёнка.

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат Заксобрания области:

– В обычной жизни не слишком люблю сладкое и совсем не люблю варенье. А во время беременности вдруг проснулась безудержная любовь к малиновому варенью. Причём в самых невероятных сочетаниях. Хотелось приправить малиновым вареньем любую еду. Только тогда она обретала вкус, смысл и притягательность. Варенье шло банками и добавлялось везде. Взрослая дочь теперь очень любит малиновое варенье.

Екатерина ПЕСТОВА, педагог внешкольного образования, Нижний Тагил:

– Помню, как на четвёртом месяце беременности почувствовала необъяснимую тягу к углю. Сначала покупала активированный уголь в таблетках, а потом не стала мелочиться – поставила на балкон мешок с древесным углём. Как восхитительно было ночью прокрасться на балкон, запустить руку в мешок, а потом грызть, грызть, пока муж не заметит. Он и сейчас, разжигая мангал, предлагает мне уголёк. При этом гости не обращают внимания на шутку, а мы с ним понимающе смеёмся.

Тамара ИВАНЧЕВА, директор центра культуры посёлка Синегорский:

– Когда ходила с дочерью, токсикоз был ужасный, аппетит совершенно отсутствовал. Ничего не ела, только газировку пила. Из-за этого в больницу на сохранение положили. Зато, ожидая сына, без устали грызла кедровые орехи. Муж шутил: здоровячок растёт! Когда родила, супруг с трудом отыскал на рынке кедровые орешки и в роддом принёс, а я обратно их отправила. Видно, на всю жизнь наелась. Сын и вправду справненький родился – 3,7 килограмма. И по жизни такой: спортом занимается, походы любит.

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:

– У меня в «интересном» положении было две страсти – жареная картошечка и арбузы. И запах, и вкус этих кушаний мне казались необычайно привлекательными. Муж жарил картошку ежедневно и за арбузами ходил регулярно, благо на дворе было лето. Ожидание родов прошло спокойно, так как чего-нибудь экзотического организм не попросил.

ТАТЬЯНА, пенсионерка, с. Николо-Павловское:

– Когда вспоминаю про свои странности во время беременности, чувствую себя неловко. Муж уйдёт на работу, а я к пепельнице бегу. Не выбросить окурки – пожевать. И на улице увижу брошенный бычок, рука сама к нему тянется. Силой воли себя останавливала, а уж за мужем подбирала, каюсь. Дважды была беременной и оба раза тянуло к окуркам. Всегда держала свою привычку в секрете. А когда беременная дочка призналась, что ей хочется мела погрызть, я ей про себя рассказала и пошла в канцтовары за мелом. Женщины друг друга поймут и не осудят.