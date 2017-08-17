Общество 17 августа 2017, 06:00

В ресторанах запретят курить кальяны

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В ближайшее время в российских предприятиях общественного питания полностью запретят курение кальянов и вейпов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Указывается, что подобные ограничения предусматривает проект «Формирование у россиян здорового образа жизни», утверждённый в конце июля президиумом совета при Президенте России по стратегическому развитию. Как пишет издание, документы, направленные на борьбу с употреблением вейпов и кальянов, должны быть готовы к февралю 2018 года.

Как заявил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, прошлый запрет на курение сигарет в общественных местах снизил прибыль заведений общепита почти на треть.

– Курильщики просто сократили длительность посещения заведений. Ровно столько же потеряет ресторанный рынок, если запретят ещё и кальяны, – выразил он позицию коллег.

  • Опубликовано в №150 от 17.08.2017
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