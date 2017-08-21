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Вот так новость — наш Екатеринбург предлагают сделать столицей! Вначале перенести столицу России за Урал предложил известный возмутитель спокойствия, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он утверждает, что пятая часть населения страны сосредоточена в Москве и Подмосковье. Идею поддержали в «Единой России»: член Высшего совета партии Дмитрий Орлов считает Екатеринбург самым подходящим городом для столицы. А что, почему бы и нет? Флаг России, как следует из публикации выше, уже у нас… Что же думают по этому поводу автор идеи и известные в области и стране свердловчане?

Ударим по централизации

Юрий КРУПНОВ, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, автор «доктрины размосквичивания», (г. Москва):

— В идеале переносить акцент нужно ещё дальше на восток. Екатеринбург и Свердловская область в целом — это становой промышленный хребет России, сложно переоценить его геополитическое, геоэкономическое и геокультурное значение. По сути, это точка перегиба страны, и если здесь будет ломка по разным причинам — промышленный ли это спад или социальные проблемы, вся страна это почувствует, и мы можем оказаться в ситуации, когда Россия буквально порвётся на две части.

Формальный перенос столицы — это лишь один из инструментов, главное — это «размосквичивание», уход от излишней централизации власти и других сфер — науки, производства, торговли. И в этом смысле Средний Урал должен быть прежде всего научно-промышленной столицей страны. Именно здесь должна начинаться форсированная индустриализация всей страны. Именно здесь должны показать мастерство в решении трагедий моногородов, проблем сокращения рабочих мест и невысокого уровня заработной платы, которые не дают возможности воспроизводить рабочую и инженерную элиту страны.

«Богатства страны создаются не в Москве»

Максим МАРАМЫГИН, доктор экономических наук, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета:

— Идея красива, для Екатеринбурга — очень интересна, как была бы интересной и для любого другого города. Однако Россия — слишком централизованная страна, и всегда была именно такой, факт отразился даже в наших поговорках вроде этой: «Вот приедет барин — барин нас рассудит». И это противоречит здравой идее разнести столичные полномочия по территории страны. Сегодня мы имеем гипертрофированные формы распределения средств: Москва развивается, а вся остальная территория финансируется по остаточному принципу. При этом богатства страны создаются не в Москве. Справедливые идеи переноса столицы натыкаются на твёрдый прагматизм руководства государства, которое в данный момент находится в Москве. Кстати, успешные примеры переноса столицы внутрь страны в мире есть: в Бразилии столицу построили с нуля, в Казахстане — на базе областного центра. Однако подобный проект связан с большими финансовыми тратами. Я поддерживаю идею и экономически, и политически, но понимаю, что она никогда не будет реализована.

При этом передачу отдельных столичных полномочий в другие города страны не считаю корректной. Ведомства работают с бумагами, а значит, бумажный документооборот будет требовать непосредственной связи с Москвой. Результат — действия ведомств окажутся рассогласованными, это окажется неэффективным. Ситуация сложится наподобие перелёта с пересадками в разных аэропортах — никому неудобно и много лишних трат, которых можно было избежать.

Аэропорт просто «захлебнётся»

Валерий ЧАРУШИН, председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, доктор химических наук, Почётный гражданин Екатеринбурга:

— Конечно, Москва перенасыщена правительственными структурами и кое-какие ведомства неплохо было бы перенести в регионы для большей доступности. Но перенести столицу в Екатеринбург? Не думаю, что сейчас для этого подходящее время. Мне по долгу службы раза два в месяц приходится летать в Москву. Столица принимает, по моим ощущениям, сотни рейсов в день с периферии, но там пять аэропортов, которые благополучно переваривают этот пассажиропоток. Что наш, что пермский или новосибирский аэропорты просто «захлебнутся». Это только один пример неподготовленности инфраструктуры. Поэтому, если и переносить столицу, то плавно и постепенно. Но не думаю, что Москва пойдёт на этот, кроме всего прочего, ещё и весьма затратный проект.

«Перенос столицы — это из области фантазий»

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации России, Почётный гражданин Екатеринбурга:

— Перенос столицы в Екатеринбург — из области фантазий, нет смысла его обсуждать. А вот рассредоточение государственных органов реализовать можно, ведомства могут располагаться не в одном центре. Некоторые министерства есть смысл приблизить к тем местам, где располагается их база. Так, в Екатеринбурге может расположиться Министерство промышленности — у нас промышленный регион. Такой шаг способен придать импульс для развития территорий. Тем более, что сегодня автор «доктрины размосквичивания», где существуют современные средства связи, и многие вопросы можно решать без очного общения.

«Идея смешная и забавная»

Николай КОЛЯДА, драматург, режиссёр:

— Много лет мои пьесы ставили в разных городах и странах мира, но, пока Волчек не поставила мою пьесу в Москве, меня никто не знал. Как только меня признали в столице — я стал известен! У нас только так. Теперь я открываю «Коляда-театр» в Москве» на Неглинной улице — именно в столице, чтобы продвигать неизвестных уральских драматургов. Таково отношение к столице у нас в стране. Так что идея перенести столицу в Екатеринбург — смешная, забавная и никогда не будет реализована. Хотя мои московские друзья разом загалдели: «Коля, купи мне квартиру в Екатеринбурге, перееду к вам на ПМЖ». Всем весело, все посмеялись. Но представьте, если бы это случилось: у нас бы все дороги разом отремонтировали! Вот было бы счастье. Почему не помечтать? А переносить министерства в регионы смысла мало, всё равно власть концентрируется в Москве. Что же, министры каждый день на совещания в Москву слетаться будут?

В Москву ездить незачем

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиологии, зарегистрированный кандидат в президенты РАН, Почётный гражданин Свердловской области:

— Не вижу большого смысла в этой затее. Когда столицу переносили из Петрограда в Москву в 1918 году, в этом был смысл: слишком близко граница, а время неспокойное. Переносить из-за перенаселённости Москвы и Московской области? Переезд не спасёт. Надо развивать экономику регионов. Люди переезжают в центр не от хорошей жизни. На Дальнем Востоке жили 7,2 млн человек, осталось шесть. Когда Столыпин задумал освоение Сибири и Дальнего Востока, всё было просчитано экономически, система стимуляции продумана, и люди охотно переезжали семьями. И вложения государственные были огромные. А сейчас нам, учёным, говорят: мы поддерживаем ваши реформы, только денег не просите. А как без денег развивать фундаментальную науку, новые технологии? Всё равно вложения нужны, только с умом надо тратить, закупать хорошую аппаратуру и создавать центры коллективного пользования. В Новосибирске купили отличный японский электронный микроскоп, так его время уже расписано на два года! А современные технологии позволяют в режиме видеоконференции даже диссертации защищать, дискутировать, и в Москву ездить лишний раз не надо.

Для делегирования полномочий надо создать платформу

Евгений ДОРОЖКИН, ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета:

— Я — за перенос столицы к нам. Да только город тогда встанет — у нас и так узкие перегруженные улицы, в том виде, в котором сейчас Екатеринбург находится, он с функциями столицы не справится. Делегировать регионам часть столичных функций — возможно, делегировали же какие-то столичные полномочия Санкт-Петербургу. Но тоже надо понимать, что вначале следует подготовить платформу, создать инфраструктуру. Возьмём, к примеру, Государственный архив. Екатеринбург мог бы его хранить. Но есть ли здания в Екатеринбурге, которые могли бы справиться с такой задачей? Увы, нет. Надо их строить, а вместе с ними и подъездные пути. А между тем для региона получение каких бы то ни было столичных полномочий могло бы стать прекрасным средством развития.