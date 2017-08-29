«Сопка раскололась, и в небе появился большой ядерный гриб»

Ядерный гриб, выросший над сопкой 2 августа 1987 года, вошёл в историю — его снимок хранится у многих свидетелей того события. Фото: из архива Сергея Гребенникова

29 августа в 1949 году в СССР была испытана первая атомная бомба, а спустя 42 года в Семипалатинске был закрыт крупнейший в стране испытательный ядерный полигон. Восемь лет назад ООН объявила 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний.

Областная организация, объединяющая ветеранов подразделений особого риска, насчитывает более 300 человек, которые у​частвовали в ядерных испытаниях и секретных войсковых учениях, ликвидировали аварии на атомных подводных лодках. На встрече с журналистом «ОГ» ветераны вспоминают: об угрозе радиации для себя думали в последнюю очередь.

Анатолий Серебряков, капитан первого ранга в отставке (село Кадниково):

— Во время службы подводных ядерных лодок первого поколения аварии на них не были редкостью. Я трижды получал облучение, но его дозы до сих пор не знаю.

Впервые я участвовал в ликвидации аварии на знаменитой К-19. Служил я тогда на лодке того же класса — К-14, был командиром дивизиона живучести. 4 августа 1961 года на К-19 произошла разгерметизация первого контура энергоблока. Системы охлаждения водой тогда на лодках не было, пришлось варить её вручную. Взрыва удалось избежать, но высокой ценой: восемь офицеров и матросов погибли. Экипаж был выведен на дизельную подлодку, а мы приступили к ликвидации аварии. Дозы облучения нам не замеряли, отправили после этой работы на недельный отдых при части, и всё.

В июне 1962 года перед выходом на учения в Атлантике на нашей лодке произошла разгерметизация трубопровода. Устраняли аварию, стоя по колено в радиоактивной воде. Ввели в действие энергоустановку за двое суток, и на учения успели. В 1964 году во время перезарядки реакторов был облучён в очередной раз. На следующий год проходил обследование в госпитале. Взяли у меня анализ крови, выявили заболевание и решили списать из флота. А мне тогда было 30 лет. Вступился за меня командир нашей лодки — Герой Советского Союза Дмитрий Голубев, и я стал работать преподавателем в учебном центре ВМФ. С бывшими подводниками дружим, в том числе с тагильчанином старшиной 1-й статьи Николаем Батаревым, служившим на К-19.

Сергей Гребенников, майор запаса (Екатеринбург):

— Наша эскадрилья вертолётов Ми-8 обслуживала ядерный полигон на Новой Земле: доставляли членов комиссий, которых я во время парадов видел на мавзолее, завозили новую технику, устанавливали датчики. В восьмидесятые годы там проводились подземные взрывы, и вся основная радиация скапливалась в скальных породах. Однако 2 августа 1987 года произошёл сбой — все пять зарядов взорвались одновременно. Земля выдохнула! Сопка раскололась, и в небе появился большой ядерный гриб. Чтобы вернуться по приказу на аэродром, нам пришлось его преодолеть. Датчики запищали, уровень радиации зашкаливал. Выброс составил 500 рентген в час.

Мы принимали участие в транспортировке оборудования, дезактивации местности. Высота радиоактивного пепла доходила до метра. Взрыв тогда не удалось замолчать, испытанию присвоили литеру «А» (авария). Ядовитое облако потянуло ветром на Скандинавию. Наше правительство получило ноты протеста. Отличившиеся в устранении последствий были награждены. В частности, я получил медаль «За отвагу».

Во время аварии на ядерном полигоне на Новой Земле Сергей Гребенников (справа) был пилотом вертолёта МИ-8. Фото: из архива Сергея Гребенникова

Любая информация о ядерных испытаниях и об авариях на атомных установках долгое время относилась к сведениям, составляющим государственную тайну. С людей, участвовавших в этих событиях, брали подписку о её неразглашении, по-этому общество об их героизме ничего не знало. Чернобыльская трагедия 1986 года внесла поправки в политику государства по отношению к тем, кто укрощает атом. Наряду с ликвидаторами аварии на атомной станции ветераны подразделений особого риска получили федеральные льготы и заслуженную славу.

Областная организация, объединяющая ветеранов подразделений особого риска, насчитывает более 300 человек Фото: из архива Сергея Гребенникова

— Мы не геройствовали, а чётко выполняли свои обязанности, — считают ветераны подразделений особого риска. Свердловчане, создававшие ядерный щит страны, объединились, чтобы поддерживать друг друга и продолжать службу Родине. Сейчас они ведут обширную просветительскую работу, шефствуют над кадетскими формированиями. В этом году организация награждена почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».