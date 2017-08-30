Пора, мой друг, пора!

Год назад открылось новое здание школы № 1 имени А. С. Пушкина в Верхней Салде. А в этом году у входа в школу появится бронзовый памятник Александру Сергеевичу. Предыдущий памятник поэту простоял во дворе школы более полувека. Фото: Галина Соколова

Накануне 1 сентября мы сделали, как говорят в школе, контрольный срез: как к новому учебному году подготовились свердловские образовательные учреждения, на что настроены учителя и какие вопросы волнуют родителей?

Как готовились школы?

В этом году на подготовку уральских школ из областного и местных бюджетов ушло более 2,3 миллиарда рублей. Около половины этой суммы, по словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, затрачено на ремонт и реконструкцию зданий школ. И ещё приятные цифры: в 2017 году в регионе будет создано 4 689 новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Но это, как говорится, сухие цифры. В некоторых школах подготовка к учебному году шла почти в экстремальных условиях.

Нижний Тагил. В школе № 65 Нижнего Тагила, где июньский ураган оставил от крыши только остов, здание успело промокнуть до подвала. Обломки шифера разлетелись тогда по всей округе, ветер выдавил несколько окон, а на прилегающей территории повредил электросети и повалил деревья.

На восстановление учебного заведения из резервного фонда Свердловской области было выделено 5 миллионов рублей. В ремонтах также приняли финансовое участие муниципалитет и НТМК. За лето заменили 300 квадратных метров кровли — теперь она усилена специальными конструкциями. Вставлены 29 окон в актовом и спортивном залах, а также шесть огромных стеклопакетов в лестничных пролётах.

Порядок в помещениях наводили сами учителя.

— Педагоги нынче остались без отпусков. Работали самоотверженно: собирали воду, красили стены и потолки, очищали территорию от пней и корневищ, — рассказала «ОГ» директор школы Татьяна Моисеенко.

Бонусом за пережитые волнения педагогам и 240 их ученикам будет обновлённый корт возле школы, который отремонтируют по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева.

Ачит. Школа в деревне Верх-Тиса Ачитского городского округа, где тоже восстанавливают кровлю после урагана, не успеет открыть двери к 1 сентября. Работы здесь завершат 28 октября, а до этого времени 40 детей будут учиться в Ачите, куда их станут возить автобусами.

Посёлок Октябрьский (Сысертский ГО). Здесь людям пришлось бороться с другой стихией — дорожной. 18 семей, проживающих на улице Береговой в посёлке Октябрьский, скинулись по две тысячи рублей на ремонт дороги. Они заказали четыре самосвала гравия и скального грунта, наняли трактор. В итоге вместо колдобин получилась относительно ровная дорога.

— Отремонтировать улицу мы решили перед началом учебного года, здесь проживает много школьников, и отправлять их по осенней грязи никто не хочет, — объяснила инициативу местная жительница Елена Кубиц.

Верхняя Салда. Зато есть нынче и особенно вдохновляющие примеры подготовки к учебному году. Год назад знаменитая Пушкинская школа Верхней Салды продолжила свою жизнь в новом здании. А нынче появится и новая скульптура Александра Пушкина.

В этом году у входа в школу появится бронзовый памятник Александру Сергеевичу. Фото: Галина Соколова

Решение отлить новый памятник было принято на встрече выпускников 1983 года. По предложению директора школы Елены Самсоновой Пушкин должен был «возродиться» в бронзе. С учётом того, что значительная часть работ была сделана фирмами, принадлежащими заказчикам, проект получился не таким дорогим — на миллион рублей. Невьянские мастера отлили фигуру, стараясь повторить черты исходного образца — памятника работы скульптора Аполлона Мануйлова. Художественную доводку поручили специалистам из Каслей. Фигура высотой 2,5 метра и весом в 450 кг уже отлита и доставлена в Верхнюю Салду.

На что настроены учителя?

Вчера в Первоуральске завершился традиционный областной августовский педсовет. Работники образования два дня говорили о приоритетных задачах и наболевших вопросах.

Первая смена. Пожалуй, главная задача на ближайшее будущее — переход на учёбу в одну смену.

— Это совершенно иное качество обучения и воспитания. И по мере ввода новых школ, а их у нас в области становится всё больше и больше, мы создаём систему, когда после уроков в рамках школы у детей есть возможность заниматься дополнительным образованием. Это уже другой подход к формированию человека, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Допобразование. В планах — к концу 2020 года обеспечить не менее 75 процентов юных свердловчан качественными дополнительными общеобразовательными программами.

Дефицит кадров. Проблема общая, но, в частности, екатеринбургские школы искусств испытывают острый дефицит молодых преподавателей. Об этом сообщила заместитель начальника Управления культуры Елена Соколова. По её словам, сейчас в школах искусств число педагогов возрастом менее 35 лет составляет всего 26 процентов от общего преподавательского состава. Некоторые специальности особенно страдают от нехватки молодых кадров — такие, как баян, аккордеон, фортепиано.

Условия для инвалидов. На совещании обсуждались также вопросы создания необходимой инфраструктуры, в том числе условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня принять таких учащихся готовы 322 школы области.

Что волнует родителей?

Сегодня министр образования и науки РФ Ольга Васильева провела Всероссийское родительское собрание. Родители со всей страны, в том числе нашего региона, задали свои вопросы.

О рабочих тетрадях. Родителей интересовало, имеют ли право учителя требовать с родителей покупку рабочих тетрадей к учебникам за свой счёт. «Если сама школа включает тетрадь в образовательный перечень, то она должна его обеспечить, то есть в этом случае волюнтаризма не допускается», — ответила Ольга Васильева.

О профориентации. Во всех школах страны появятся занятия по профессиональной ориентации будущих выпускников. Ольга Васильева заявила о важности уроков труда, на которых школьников учат слесарному делу и домоводству. Отменять их нельзя, но каждая школа вольна организовывать программы по этому предмету так, как считают необходимым руководство и родители.

Об астрономии. Астрономию будут изучать 10-е и 11-е классы уже в этом учебном году. Старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках нового предмета, но ЕГЭ по астрономии вводиться не будет. Некоторые вопросы из курса науки о космосе появятся в едином госэкзамене по физике в 2019 году. Планируется ввести и всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии.

О контроле качества образования. Родители предложили проверять уровень образования так, чтобы оно было одинаково по всей стране. Министр согласилась, что различие в программах должно быть минимальным. При переезде из одного региона в другой школьники не должны сталкиваться с новыми учебными планами.