Россия первой презентовала заявочную книгу на ЭКСПО-2025

Заявочная книга России — первая из четырёх, переданная заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу (на снимке слева). Фото: Областной департамент информполитики

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Екатеринбург первым из четырёх городов, претендующих на право проведения ЭКСПО-2025, заявил свою кандидатуру. Сегодня в Париже губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак передали заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу заявочное досье уральской столицы.

Как сообщает областной департамент информполитики, досье состоит из трёх томов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 официальных государственных гарантий. В нём содержится информация о стране, регионе и городе-претенденте, концепция и предложения для будущих экспонентов, а также планы по использованию наследия ЭКСПО после проведения выставки. Кроме того, в досье прописаны инфраструктурные решения для приёма гостей и обеспечения их безопасности и комплекс мер по защите и охране окружающей среды. Увесистую российскую заявку сопровождает письмо председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Тема российской конкурсной заявки опирается на тезис: «Лучшая жизнь для будущих поколений» и на мысль о том, как инновации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, и Свердловской области в целом, и всего мира.

— Передача досье — очень важный этап заявочной кампании за право проведения ЭКСПО-2025. Международное бюро выставок приняло нашу заявку. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут свои книги, и начнётся решающий этап. В ближайшее время необходимо будет качественно подготовить презентацию, которую мы представим в ноябре 2017 года, более наглядно и подробно раскрыть тему. И, что немаловажно, наследие, которое оставит ЭКСПО городу и региону. Мы изучили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Всемирную выставку, и учли этот опыт при подготовке нашего заявочного досье, — поделился Евгений Куйвашев после передачи документов.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб добавил, что работа над заявочным досье шла гораздо быстрее, чем при подготовке прошлой заявки на ЭКСПО-2020, поскольку при подготовке учли опыт предыдущей кампании.

— Специалисты городской администрации, министерства экономики совместно выверяли информацию с тем, чтобы она была корректной и полностью соответствовала всем требованиям. Это очень нужная работа. Ведь в случае успеха и достижения конечной цели — это работа на века, — заявил сити-менеджер.

По словам Евгения Куйвашева, ближайшими задачами для делегации являются подготовка к участию в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре этого года и обсуждение сроков приёма инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года.

Напомним, заявка РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована в июне на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга, на право проведения выставки претендуют Париж, Осака и Баку. Победителя конкурса определят в ноябре 2018 года. Продвижение города-кандидата идёт по всем фронтам. Так, в августе кандидатуру Екатеринбурга представили мировому экспертному сообществу в Астане на площадке Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, где заручились поддержкой зарубежных партнёров, а в октябре свердловские делегаты презентуют заявку Екатеринбурга на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.