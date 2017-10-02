Знай наших!

Фото: Елена Инькова

«Областная газета» награждена за лучший спецпроект на фестивале журналистов «Вся Россия», который завершился в Сочи. Диплом вручили главреду «ОГ» Дмитрию Полянину и замглавного редактора «ОГ»Дарье Белоусовой.

Проект «Вместе» о территориях Свердловской области занял третье место среди газетных проектов страны. «Вместе» запущен в январе 2017 года совместно с местными газетами области и Свердловским творческим союзом журналистов. В регионе 94 муниципальных образования, и в каждом из них есть свое печатное издание. Мы предложили им выйти за пределы своего района к читателям со всей области. Каждую неделю в «Областной газете» выходит страница, посвящённая одной территории региона. С января в проекте приняли участие 34 местные газеты.