Общество 2 октября 2017, 19:21

Знай наших!

Фото: Елена Инькова

Фото: Елена Инькова

«Областная газета» награждена за лучший спецпроект на фестивале журналистов «Вся Россия», который завершился в Сочи. Диплом вручили главреду «ОГ» Дмитрию Полянину и замглавного редактора «ОГ»Дарье Белоусовой

Проект «Вместе» о территориях Свердловской области занял третье место среди газетных проектов страны. «Вместе» запущен в январе 2017 года совместно с местными газетами области и Свердловским творческим союзом журналистов. В регионе 94 муниципальных образования, и в каждом из них есть свое печатное издание. Мы предложили им выйти за пределы своего района к читателям со всей области. Каждую неделю в «Областной газете» выходит страница, посвящённая одной территории региона. С января в проекте приняли участие 34 местные газеты.

  • Опубликовано в №182-183 от 3.10.2017 
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Областная газета Свердловской области

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