Правила жизни Маши Мироновой

Мария Миронова. Из личного архива

В выходные стало известно имя победительницы конкурса красоты «Краса России-2017» в Екатеринбурге. Маша Миронова — директор по продажам в сети фитнес-клубов. Ей 25 лет, у неё два высших образования (социолог и педагог).

В подчинении у Маши два отдела, и к руководящей должности она относится философски:

— В моём подчинении одни девушки. Я не хочу руководить мужчинами. Потому что у мужчин — глобальные задачи, они должны руководить миром, а не подчиняться женским указам.

Мы попросили Машу назвать три главных правила, которые, на её взгляд, делают людей красивыми.

Фото из личного архива Марии Мироновой

1. «На первом месте всегда — здоровый образ жизни. Тренажёрный зал или бег на улице, танцы или йога — неважно, какой физической активности вы отдаёте предпочтение. Главное, чтобы это приносило вам удовольствие. И совершенно не стоит увлекаться диетами. Как ни банально звучит, но спорт и сбалансированное питание в первую очередь приносят красоту».

Фото из личного архива Марии Мироновой

2. «Все высказывания великих людей о внутренней красоте — это не просто слова. По-настоящему красивыми нас делают такие качества, как сочувствие, сопереживание, желание помочь ближнему, искренность. Но сегодня, к большому сожалению, такие люди — «штучный товар».

3. «Улыбка. Эта маленькая деталь украшает каждого из нас. Если у вас случилась неприятность, постарайтесь не зацикливаться на переживаниях, посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Нервы и стрессы отнимают женскую красоту. А женщина должна наслаждаться жизнью. Недавно я увлеклась гимнастикой для лица. Есть методики, которые позволяют преобразиться за считанные дни. Там около 30 упражнений на разные группы мышц, массажные техники, лимфодренаж. Поэтому если у вас появились морщинки, не стоит бежать за круговой подтяжкой лица. Кукольное лицо с неподвижной мимикой сегодня уже мало кто считает привлекательным. В Европе да и во всём мире появилась долгожданная мода на естественное старение. Я бы хотела в 45–50 лет выглядеть стройной и подтянутой, но главное — чтобы мне это приносило удовольствие».

Фото из личного архива Марии Мироновой

Добавим, что Мария Миронова будет представлять уральскую столицу на всероссийском этапе конкурса «Краса России» в Москве.