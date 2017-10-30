Питомцы уральских ВИПов

Фото: из архива Елены Чечуновой

Сюжет Наши питомцы

Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные истории о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области:

На протяжении жизни у меня были разные питомцы — и кошки, и хомячки, и даже черепахи. Сейчас в нашей семье живёт Поль. Это беспородный пёсик (помесь «двортерьера» и чихуа-хуа), но вся семья его просто обожает: настолько трогательно и непосредственно он себя ведёт! Появился питомец у нас почти восемь лет назад. Дочка мечтала о собаке. Я сначала отговаривала её, но в итоге нашли компромисс и завели маленького пёсика. Он весит всего два килограмма, но в шутку мы называем его Полканом. Несмотря на то, что такие крохотные животные созданы не для охраны жилища от недоброжелателей, а для «украшения дома», Поль ведёт себя со всей ответственностью крупной собаки и делает вид, что охраняет жильё. Выучил почти все команды, в том числе команду «служить».