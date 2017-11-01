Телеведущий Андрей Максимов: «Счастье состоит из любви и работы»

Выступая перед молодёжью, Андрей Максимов заявил: «Настоящий журналист работает не ради того, чтобы показать себя». Фото: Пресс-служба Дворца Молодёжи

В Екатеринбурге завершился фестиваль молодёжной журналистики TIME CODE, собравший на своей площадке юных журналистов и профессионалов медиасферы из многих городов России. В числе гостей фестиваля был Андрей МАКСИМОВ — писатель, драматург, режиссёр, ведущий телепрограмм «Наблюдатель» и «Дежурный по стране» на канале «Культура». Выступив перед гостями фестиваля, он дал интервью «Областной газете».

— Андрей Маркович, ваше мнение о фестивале?

— Здорово, что у молодых людей, которые занимаются одним делом, есть возможность собраться вместе, обсудить то, что им интересно, пообщаться с профессионалами. Здесь, в Екатеринбурге, я увидел очень высокую концентрацию любопытных и заинтересованных будущих журналистов.

— Вы тоже в юном возрасте начали публиковаться в СМИ?

— В 14 лет, по совету мамы, я поступал в Школу юного журналиста. Написал сочинение на тему «Эхо прошедшей войны», у меня папа был фронтовик, и хотя сделал много грамматических ошибок, мою работу признали лучшей и опубликовали в «Комсомольской правде». После этого я публиковался в журналах «Пионер», «Дар» и других изданиях, но получать гонорары не мог: у меня ещё не было паспорта. Когда мне исполнилось 16 лет и мне выдали гонорары почти за два года сразу, я ощутил себя очень богатым и почему-то подумал: теперь смогу пить кофе, сколько захочу. Впрочем, ещё раньше, лет в 11, я написал пьесу «Дома закрывают солнце» — о том, как тяжело простым людям жить в империалистической Америке. Я поступил на журфак МГУ, хотя мой папа, будучи членом Союза писателей, умолял меня не делать этого. Он говорил: «Учиться писать — это смешно». К тому же, я не знаю, как журфак в Екатеринбурге, но московский журфак очень плох.

— Чем же плох?

— Он даёт огромное количество информации, возможно, полезной, даёт какие-то навыки, но не учит студентов быть журналистами. Сужу об этом по выпускникам.

— Вы руководите мастерской Московского института телевидения и радио «Останкино». Что бы вам хотелось донести до будущих работников СМИ?

— Не думаю, что должен донести какую-то истину. Как в лекциях, так и в своих передачах и книгах я просто делюсь тем, что у меня есть, и рад, если это зажигает в ком-то искру.

— Что первично, журналист или читатель: журналист подстраивается под читателя или читатель переваривает то, что даёт журналист?

— Глубоко убеждён, что журналист первичен. Подстраиваться под публику — абсолютно бессмысленное занятие. В то же время надо понимать, что любая журналистика — это пропаганда, будь то государственный канал или «Эхо Москвы»: одни пропагандируют одно, другие — другое. В новостные блоки, как правило, попадает порядка 20 процентов информации о событиях в стране, а 80 процентов отбрасывается. При этом примерно 10 процентов — это несомненно важные события, а ещё 10 — те, которые позволяют отразить позицию издания. Любой канал, любая газета несёт определённую позицию, а журналист — это человек, который её обслуживает. Так во всех странах.

— Режиссёр Борис Хлебников поставил обществу диагноз — «Аритмия». Вы могли бы поставить диагноз современной журналистике?

— Боюсь, получится средняя температура по больнице. Журналистика очень разная, даже федеральные телеканалы трудно сравнивать один с другим. Впрочем, я не считаю, что она больна.

— Литература, журналистика, театр, психология — чему вы уделяете больше времени и внимания?

— Всю жизнь занимаюсь тем, что интересно в данный момент. Люблю писать. Люблю быть телеведущим, пожалуй, это главное дело моей жизни. Но сейчас я очень много времени уделяю психологии, выпустил несколько книг, в том числе по психофилософии, а также я ставлю спектакли в театре Вахтангова.

Прямая речь Несколько цитат из выступления Андрея Максимова перед участниками фестиваля TIME CODE В нашей стране две серьёзные беды — медицина и образование. Есть хорошие учителя и школы, не сомневаюсь, но в целом наша школа учит сидеть тихо и говорить только то, что хотят от тебя услышать. Ради оценок. На мой взгляд, главное, чтобы в школе человек почувствовал, что учиться интересно, осознал, в чём его призвание, и получил опыт несчастной любви.

Счастье состоит из любви и работы. Но любовь, как и веру в Бога, нельзя найти, это она либо находит нас, либо нет. Счастье внутри, а не снаружи, поэтому глупо думать: «Поеду-ка я в Париж, чтобы ощутить себя счастливым». Николас Вуйчич без рук и ног ощущает себя таким.

Вы всерьёз считаете, что Ксения Собчак может стать Президентом России? У неё есть несомненное достоинство, она добивается, чтобы о ней говорили, независимо, в каком контексте — как о блондинке в шоколаде или как о кандидате в Президенты России. Но обсуждать это всерьёз нельзя.

Патриотизм — естественная черта человека. Научить патриотизму нельзя, особенно в стране, где люди сдают ЕГЭ, потому что ЕГЭ — это признак неуважения государства к детям. Хорошо, что во все времена люди лучше системы, и дети, сдающие ЕГЭ, продолжают любить свою страну.

Я категорически против того, чтобы кто-то решал, смотреть мне фильм «Матильда» или нет, я это сам решу. Я вообще против любой цензуры, но мне кажется, в России её сейчас нет и уже никогда не будет. Досье "ОГ" Андрей Максимов — сын поэта Марка Максимова. Родился в 1959 году в Москве. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Россия», «Собеседник». На телевидении вёл программы «Времечко», «Старая квартира», «Мужчина и женщина», «Личные вещи», «Ночной полёт» и другие. В 1999 году удостоен премии ТЭФИ как лучший ведущий информационных программ. Написал около 30 книг, среди которых романы, сборники повестей, рассказов, сказки, книги по психологии общения. Как драматург и режиссёр принимал участие в создании порядка 20 спектаклей в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Является редактором-консультантом ВГТРК, колумнистом «Российской газеты».