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10 октября 2022, 20:04

Призванные на военную службу предприниматели получат отсрочку по уплате налогов

  Валерия Белякова
Налоговая декларация

Постановление Правительства РФ планируют подготовить к 17 октября.. Фото: Алексей Кунилов

Индивидуальные предприниматели, призванные на военную службу, получат отсрочку по уплате налогов и кредитные каникулы. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в рамках частичной мобилизации.

Минюстом и Минобороны будут разработаны законопроекты, согласно которым призванные ИП смогут оставаться собственниками бизнеса на время военной службы. Пока в рамках действующего законодательства военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством, в том числе и через доверенных лиц, сообщает пресс-служба Правительства РФ. 

Также для представителей малого и среднего бизнеса продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других финансовых обязательств. Будут перенесены даты, в которые необходимо отчитываться по налоговым декларациям и прочим документам. Также они смогут воспользоваться кредитными каникулами, для этого будет разработан федеральный закон. 

Кроме этого, мобилизованных ИП освободят от штрафов и не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение контрактов по доставке товаров. Условия договоров могут быть изменены, норма будет распространяться на все документы, заключенные до 2023 года.

Постановление Правительства РФ планируют подготовить к 17 октября.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам.

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Областная газета Свердловской области

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