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11 октября 2022, 15:50

Семьям мобилизованных первоуральцев стали доступны новые льготы

детский сад

Чтобы получить льготы, нужно написать заявление. Фото: Алексей Кунилов

Об этом заявил глава города Игорь Кабец. По его данным, меры соцподдержки касаются непосредственно тех, у кого дети ходят в садик или школу.

"Детям, посещающим дошкольные учреждения предоставляется 100%-я льгота по родительской плате", — сообщил мэр на личной странице в соцсети "ВКонтакте". Также он добавил, что учащимся в образовательных организациях будет предоставляться бесплатное питание.

Для получения данных мер поддержки родителям необходимо написать заявление установленного образца на имя директора детсада или школы.

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