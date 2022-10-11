Семьям мобилизованных первоуральцев стали доступны новые льготы

Об этом заявил глава города Игорь Кабец. По его данным, меры соцподдержки касаются непосредственно тех, у кого дети ходят в садик или школу.
"Детям, посещающим дошкольные учреждения предоставляется 100%-я льгота по родительской плате", — сообщил мэр на личной странице в соцсети "ВКонтакте". Также он добавил, что учащимся в образовательных организациях будет предоставляться бесплатное питание.
Для получения данных мер поддержки родителям необходимо написать заявление установленного образца на имя директора детсада или школы.
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