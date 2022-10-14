Отцы троих детей получат отсрочку от частичной мобилизации

В военкоматы и призывные комиссии было выслано указание давать отсрочку еще одной категории лиц. Фото: Владимир Мартьянов

О расширении круга лиц, в отношении которых действует отсрочка от частичной мобилизации, сообщила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова. Данная мера стала ответом на многочисленные просьбы россиян.

"Сегодня наша страна нуждается в защите, и мы гордимся нашими воинами. Вместе с этим в совершенствовании нуждается и нормативная база мобилизации", — написала она в своем telegram-канале.

По словам омбудсмена, согласно указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении:

трех и более детей до 16 лет;

трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью;

ребенка с паллиативным статусом.

"Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", — подытожила Мария Львова-Белова.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в стране 21 сентября.

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