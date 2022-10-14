Темы дня

Общество / Специальная операция
14 октября 2022, 10:19

Отцы троих детей получат отсрочку от частичной мобилизации

ребенок с игрушечной машиной

В военкоматы и призывные комиссии было выслано указание давать отсрочку еще одной категории лиц. Фото: Владимир Мартьянов

О расширении круга лиц, в отношении которых действует отсрочка от частичной мобилизации, сообщила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова. Данная мера стала ответом на многочисленные просьбы россиян.

"Сегодня наша страна нуждается в защите, и мы гордимся нашими воинами. Вместе с этим в совершенствовании нуждается и нормативная база мобилизации", — написала она в своем telegram-канале.

По словам омбудсмена, согласно указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении:

  • трех и более детей до 16 лет;
  • трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью;
  • ребенка с паллиативным статусом.

"Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", — подытожила Мария Львова-Белова.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в стране 21 сентября.

Читайте также:

В Минобороны РФ рассказали, кого не будут призывать в рамках мобилизации.

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.10.2022, 00:06 / Спорт
"Урал" на выезде обыграл "Ростов"
14.10.2022, 21:50 / Спорт
"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" все четыре матча "регулярки"
14.10.2022, 21:15 / Общество
В Екатеринбурге при пожаре в ангаре с пластиком пострадал человек
14.10.2022, 20:18 / Общество
Свердловское правительство рассматривает меры поддержки семьям мобилизованных
14.10.2022, 19:31 / Экономика
Банк России прогнозирует к концу года замедление инфляции до 11–13%