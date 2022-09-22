В Минобороны РФ рассказали, кого не будут призывать в рамках мобилизации

Число призываемых граждан определяется штатной потребностью воинских частей. Фото: Павел Ворожцов

Минобороны РФ дало официальные разъяснения насчет частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Признанные временно не годными по состоянию здоровья и граждане, воспитывающие 4 и более несовершеннолетних детей, призываться не будут.

ВС РФ отдает приоритет резервистам, имеющим необходимые военно-учетные специальности, а также военнообязанным, получившим боевой опыт. Число призываемых граждан определяется штатной потребностью воинских частей.

Призываться будут:

сержанты и рядовые младше 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет и старшие до 55 лет;

в отдельных случаях женщины, имеющие соответствующие военно-учетные специальности, например медработники, но потребность в них минимальная.

Не будут призываться:

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

граждане, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

граждане, чьи матери кроме, помимо них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

россияне, которые обеспечивают постоянный уход за членом семьи либо за инвалидами I группы;

забронированные граждане, в числе которых, например, работники предприятий оборонной промышленности.

Также военному призыву не подлежат военные пенсионеры в отставке старше 65 лет или по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Квот по численности установлено не было, для каждого региона было разработано отдельное мобилизационное задание, которое зависит от количества граждан на воинском учете в субъекте РФ.

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