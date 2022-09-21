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Общество / Армия и оборона
21 сентября 2022, 12:00

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о мобилизации 300 тысяч резервистов

  Валерия Белякова
Сергей Шойгу

В ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Фото: Министерство обороны РФ

300 тысяч резервистов будут призваны в ходе мобилизации. Об этом сегодня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что работа будет вестись в плановом режиме, и одновременно никого не призовут. По словам министра, мобилизации подлежат военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт и обладающие необходимой для армии военно-учетной специальностью. Студенты и срочники призыву не подлежат.

"У нас огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил и имеет опыт, военную специальность, у нас таких 25 миллионов. Поэтому можно понять, что эта мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса", — отметил Сергей Шойгу.

Также министр сообщил, что за время специальной военной операции потери России составили 5 937 человек, Украины — 61 207 погибших.

Напомним, сегодня президент РФ объявил частичную мобилизацию граждан, она начинает действовать с 21 сентября.

Областная газета Свердловской области

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