Владимир Путин заявил о завершении мобилизационных мероприятий

Из 300 тысяч человек мобилизовано 222 тысячи. Фото: kremlin.ru

Президент РФ заявил о завершении частичной мобилизации в течение двух недель. Об этом Владимир Путин сообщил во время пресс-конференции на саммите глав государств СНГ в Астане.

"Уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч. Никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется", — отметил Владимир Путин.

Президент уточнил, что сегодня линия соприкосновения составляет 1 100 километров, держать ее исключительно контрактниками было почти невозможно, для этого потребовалась частичная мобилизация.

Также Владимир Путин добавил, что 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Глава государства подчеркнул, что все призванные граждане должны пройти обязательную подготовку.

"Я дополнительно дам поручения Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан", — сказал президент РФ.

Ранее стало известно, что отцам троих детей будет предоставляться отсрочка от мобилизации.