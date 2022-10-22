В Банке России рассказали об оформлении кредитных каникул для мобилизованных

Кредитные каникулы за мобилизованных могут оформить их доверенные лица. Фото: Алексей Кунилов

Как могут оформить кредитные каникулы мобилизованные граждане и участники специальной военной операции (СВО), рассказали в Банке России. Информация опубликована на сайте регулятора.

В Центробанке поясняют, что отсрочку платежей может оформить сам военнослужащий или его уполномоченное лицо, доверенность на которого должна быть составлена в простой письменной форме. Для предоставления кредитных каникул достаточно выписки из приказов о мобилизации или военного комиссариата. Сдать документы в банк можно лично либо по доверенности.

Также регулятор рекомендует кредиторам не запрашивать у заемщика документы, подтверждающие его право на кредитные каникулы, если на счет военнослужащего уже зачисляется денежное довольствие.

Добровольцы-участники СВО и члены их семей также имеют право на отсрочку платежей по займам. Супругам нужно предоставить свидетельство о браке. Иждивенцам необходимо сдать акт государственных органов, подтверждающий, что призванный по мобилизации родственник является его опекуном или попечителем.

Напомним, закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и участников СВО Владимир Путин подписал в начале октября 2022 года.