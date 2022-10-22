Сергей Кириенко предложил награждать учителей за воспитание патриотизма у героев СВО

Сергей Кириенко выступил на Всероссийском форуме классных руководителей. Фото: скриншот трансляции в группе "Всероссийский форум классных руководителей" в соцсети "ВКонтакте"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ предложил чествовать педагогов, которые воспитали чувство патриотизма у героев специальной военной операции (СВО). Об этом Сергей Кириенко заявил на Всероссийском форуме классных руководителей в Москве, трансляция которого велась в социальной сети.

Одной из тем обсуждения на форуме стала важность патриотического воспитания. Кириенко призвал собравшихся участников вместе подумать над тем, каким образом лучше благодарить учителей и классных руководителей. По мнению первого замруководителя администрации президента, наград достойны не только герои СВО.

"То, с каким героизмом защищают Родину военнослужащие в зоне специальной военной операции, – это заслуга учителей. Вы воспитали таких героев. <...> Сегодня в зоне СВО наши ребята — настоящие герои. Практически каждый день появляются указы президента о награждении высокими государственными наградами, орденами Мужества, званиями Героя России. И, мне кажется, было бы правильно нам вместе подумать о том, чтобы соответствующие благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и тот учитель, который когда-то сформировал в нем это настоящее, правильное чувство патриотизма и чувство гордости, давайте вместе об этом подумаем", — отметил Сергей Кириенко.

В своем выступлении Кириенко подчеркнул, согласно социологическим исследованиям, сегодня 83% взрослых россиян поддерживают появление процедуры поднятия флага и исполнения гимна России в школах.

Отметим, форум классных руководителей собрал педагогов со всей России. В мероприятии принимают участие также учителя из новых регионов РФ: Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в школах Свердловской области планируют открыть спецклассы с начальной военной подготовкой (НВП).