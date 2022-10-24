Свердловское Заксобрание поддержит семьи участников спецоперации

25 октября пройдет 14-е заседание Законодательного собрания Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовятся утвердить меры поддержки семьям мобилизованных жителей. Речь идет о бесплатном питании в школах.

По данным парламентариев, бесплатными завтраками и обедами в регионе будут обеспечиваться ученики (дети, чьи родители мобилизованы. — Прим. ред.) государственных и частных школ, у которых есть госаккредитация, об этом в своем telegram-канале сообщает председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Для обучающихся в учреждениях среднего образования, где получают профессиональную подготовку по специальностям рабочих либо служащих, предусмотрено обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем либо (по их выбору) денежной компенсацией", — уточняет Людмила Бабушкина.

Парламентарии рассмотрят вопрос о мерах поддержки завтра, 25 октября. В повестке очередного заседания 30 вопросов. Депутатам предстоит также утвердить кандидатуры на должности министров по управлению госимуществом и финансов региона. На посты претендуют Алексей Кузнецов и Александр Старков.

Также парламентарии готовятся продлить до 1 января 2024 года действие пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на Среднем Урале. Сэкономленные средства предприятия смогут пустить на зарплату сотрудникам.

"Освободим от налога на имущество организации дополнительного образования. Но тех, кто на безвозмездной основе обучает более 1000 детей по программам технической направленности. Так мы создаем комфортные условия для таких организаций, чтобы они готовили квалифицированные и востребованные в регионе рабочие кадры", — отмечает Людмила Бабушкина.

Кроме этого будет рассмотрен вопрос о льготах для социальных работников в сельской местности. Речь идет о компенсациях на оплату жилья и ЖКУ.

Напомним, ранее депутаты свердловского Заксобрания определили сумму, которая нужная для обеспечения горячим питанием детей мобилизованных жителей.