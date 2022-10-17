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Общество
17 октября 2022, 16:14

На обеспечение детей мобилизованных свердловчан горячим питанием выделят 44 млн рублей

Школьное питание

Более 16 млн рублей будет выделено в этом году. Фото: Александр Зайцев

Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о внесении поправок в региональный закон об образовании. Документ утверждает сумму, которую выделят из областного бюджета на обеспечение детей мобилизованных граждан горячим питанием в школе, одеждой и обувью.

Согласно законопроекту, на эти цели выделят 44 млн 861 тыс. рублей, из которых более 16 млн рублей будут реализованы в этом году, а остальные 28,6 млн рублей — в первой половине следующего.

"Меры социальной поддержки предоставляются в период до 1 июля 2023 года обучающимся в случае, если они являются детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Отметим, что льготы для семей мобилизованных граждан предоставляются в ряде муниципалитетов Свердловской области. Например, в Каменске-Уральском и Верхней Пышме детей призванных по частичной мобилизации обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Глава Среднеуральска предложил компенсировать оплату ЖКУ мобилизованным жителям города. В Нижнем Тагиле дети мобилизованных свердловчан будут ходить в садики бесплатно.

Областная газета Свердловской области

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