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1 ноября 2022, 09:40

"Единая Россия" предложила для уклонистов от мобилизации ввести уголовное наказание

  Валерия Белякова
Уголовный кодекс

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы и лишение свободы за уклонение от мобилизации. Фото: Павел Ворожцов

В Госдуму готовятся внести законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс РФ (УК РФ). Речь идет о наказании за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки от призыва на военную службу.

Авторами законопроекта выступают представители "Единой России" — председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители. Разработчики инициативы предлагают для уклонистов ввести штрафы на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Либо взыскание может составить размер дохода за период от года до 3 лет. Также среди предложенных форм наказания — принудительные работы и лишение свободы на срок до 5 лет. При этом, отмечают парламентарии, "речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой". 

"Почему законопроект надо обязательно провязывать к конкретному факту? Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что статья 328 УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве", — сообщает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, являющийся одним из авторов законопроекта, сообщают "Известия".

На данный момент в законодательстве РФ отсутствует уголовное наказание за уклонение от мобилизации. При этом предусмотрена ответственность за отказ от прохождения срочной или альтернативной службы. Санкции прописаны в статье 238 УК РФ. 

Напомним, ранее Минобороны РФ объявило о прекращении частичной мобилизации на территории страны. 

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Областная газета Свердловской области

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