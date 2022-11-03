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3 ноября 2022, 14:45

Раненых в ходе СВО свердловчан хотят направлять лечиться в местные госпитали

  Валерия Белякова
Операционная

С инициативой о лечении раненых в ходе СВО свердловчан в уральских госпиталях выступил Виктор Бабенко. Фото: Павел Ворожцов

Мобилизованных со Среднего Урала граждан, которые получили ранения в ходе специальной военной операции (СВО) и сейчас находятся в госпиталях разных регионов РФ, хотят отправлять лечиться в местные больницы. С такой инициативой выступил председатель правления свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана и депутат регионального Заксобрания Виктор Бабенко.

"Мы пытаемся забрать раненых в область, чтобы оказать им эффективную медицинскую помощь и качественную реабилитацию. В военных госпиталях им оказывают экстренную помощь, хирургическую, если требуется. Но здесь мы можем взять под свой контроль этих военнослужащих и помочь человеку восстановить здоровье, потерянное в той или иной боевой ситуации", — рассказал "Областной газете" Виктор Бабенко.

Парламентарий отметил, что уже обсудил предложение со свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым, а также с исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Андреем Карловым. Создается рабочая группа, которая займется решением вопроса.

"Ранения могут быть разные, поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально. В Свердловской области под наблюдением наших специалистов мы поможем военнослужащим восстановиться. По мере наших возможностей мы должны оказать им посильную помощь. Сейчас прорабатывается вопрос транспортировки. Военные госпитали находятся в разных местах. Этот процесс нам нужно отработать с ЦВО, военными медиками через министерство здравоохранения Свердловской области", — подчеркнул председатель правления свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о прекращении призыва военнослужащих в рамках частичной мобилизации.

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