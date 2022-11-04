Президент РФ утвердил единовременную выплату мобилизованным и контрактникам

Назначенная президентом выплата станет дополнительной мерой социальной поддержки военнослужащим. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении мобилизованным и контрактникам единовременной выплаты. Ее размер составляет 195 тысяч рублей.

Указ распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года. Правительству РФ поручено определить порядок осуществления выплат.

В документе уточняется, что выплаты не получат военнослужащие, которые замещают воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны.

Фото: документ

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава государства поручил установить каждому мобилизованному со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения, денежное довольствие. Его размер должен быть не меньше 195 тысяч рублей в месяц.