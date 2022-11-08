Глава свердловских молодогвардейцев Артем Николаев будет участвовать в СВО

Артем Николаев вместе с другими добровольцами отправился на учебный полигон. Фото: telegram-канал Андрея Турчака

Руководитель свердловского реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Артем Николаев добровольно примет участие в специальной военной операции. В составе отряда из 10 человек он отправился сначала на учебный полигон.

"8 ноября мы выезжаем в Ростовскую область, откуда уже и направимся на территорию проведения специальной военной операции. На самом деле, решение отправиться добровольцем на фронт было взвешенным и обдуманным. Я не могу оставаться в стороне, когда на Донбассе нашим жителям нужна помощь", — заявил Артем Николаев.

Во время учебы в УрФУ он окончил военную кафедру и получил звание лейтенанта.

Артем Николаев вступил в "Молодую Гвардию" в 2013 году, а с 2016 года возглавляет свердловских молодогвардейцев. С начала проведения спецоперации принимает участие в оказании помощи нуждающимся жителям Донбасса и беженцам. С октября 2022 года Артем Николаев координирует работу Волонтерского центра помощи семьям мобилизованных "Мы рядом".

Во главе отряда добровольцев — руководитель Центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин и федеральный координатор "Волонтерской роты Боевого братства" Станислав Кузьменко. В зону проведения СВО отправились руководители региональных отделений, координаторы, члены корсоветов с Урала, из Сибири, Москвы и Поволжья, сообщается на сайте Свердловского отделения "Единой России".

Ранее "ОГ" писала, что добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий.