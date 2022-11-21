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21 ноября 2022, 16:04

Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Кремль

Ранее было объявено о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Фото: Владимир Мартьянов

Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал сегодня.

"В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", — сказал он. Вместе с тем Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Напомним, 28 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, стартовавшей 21 сентября. Как и планировалось, были призваны 300 тысяч военнослужащих.

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