Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Ранее было объявено о прекращении всех мероприятий по призыву военнообязанных в рамках частичной мобилизации. Фото: Владимир Мартьянов

Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал сегодня.

"В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", — сказал он. Вместе с тем Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Напомним, 28 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, стартовавшей 21 сентября. Как и планировалось, были призваны 300 тысяч военнослужащих.