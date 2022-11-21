Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал сегодня.
"В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет", — сказал он. Вместе с тем Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны РФ, пишет ТАСС.
Напомним, 28 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, стартовавшей 21 сентября. Как и планировалось, были призваны 300 тысяч военнослужащих.
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