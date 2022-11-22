Участникам спецоперации засчитают страховой стаж в двойном размере

День за два к пенсии засчитают мобилизованным участникам СВО, добровольцам и контрактникам. Фото: Алексей Кунилов

Стаж для пенсии в двойном размере будет засчитываться участникам специальной военной операции (СВО). Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России объявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Один день нахождения в зоне СВО будет исчисляться как два для призванных по мобилизации, добровольцев и проходящих службу по контракту. Двойной стаж будет действовать на период участия граждан в спецоперации.

"Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии — например, для тех, кто до участия в СВО работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет", — уточняет пресс-служба Правительства РФ.

Постановление будет распространяться на перечисленные категории граждан, участвующих в спецоперации с 24 февраля 2022 года.

Ранее Владимир Путин утвердил статус ветеранов боевых действий для добровольных участников СВО.