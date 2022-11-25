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25 ноября 2022, 17:46

Жительница Полевского с тремя детьми пытается вернуть из зоны СВО мобилизованного мужа

Мобилизованный

Евгений был мобилизован 28 сентября. Фото: Полина Зиновьева

Жительница Полевского написала заявление в местный военкомат с просьбой посодействовать в возвращении ее супруга, который был призван для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. В семье воспитываются трое детей.

По словам Оксаны, она вышла замуж за Евгения пять лет назад. Он взял на себя обязанности по воспитанию и содержанию двух ее детей от первого брака и стал им как родной отец. Позже у супругов появился общий ребенок, сообщает ЕАН.

Евгений был мобилизован 28 сентября. Сейчас он находится в Донецкой Народной Республике.

"У меня есть тяжелое заболевание слуха. Мне предстоит операция, а затем — послеоперационный уход. У нас нет ни бабушек, ни дедушек, так что помощи ждать не от кого. Одна я с тремя детьми не справлюсь. Поэтому прошу вернуть Евгения домой как отца троих детей", — говорится в обращении Оксаны к военкому.

Заявление было направлено в областной военкомат. Женщине сказали, что шансы на возвращение мужа есть. Евгений также написал рапорт с просьбой уволить его со службы по семейным обстоятельствам.

Напомним, что в Свердловской области по номеру 8 800 101-91-11 ежедневно работает горячая линия для мобилизованных граждан и их семей. Также в зоне СВО и нескольких регионах действуют мобильные приемные.

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Областная газета Свердловской области

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