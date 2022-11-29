Темы дня

Общество / Специальная операция
29 ноября 2022, 17:13

Депутаты свердловского Заксобрания решили проблему с оргтехникой в Елани

  Валерия Белякова
Передача принтера

В учебный центр в Елани депутаты доставили оргтехнику. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Компьютеры, принтеры, картриджи и печатную бумагу привезли в Еланский учебный центр областные депутаты. Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"В октябре во время нашей прошлой поездки в Елань речь шла о необходимости решить проблему с оргтехникой. Эту просьбу мы исполнили сегодня", — рассказала Людмила Бабушкина.

Во время визита парламентарии осмотрели учебный полигон, где занимаются военнослужащие. Депутаты отметили, что намерены поддерживать контакт с руководством центра. В работу взяли несколько поступивших вопросов, решить их намерены в ближайшее время.

Напомним, в Свердловской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации, на которую уже поступило около 12 тысяч обращений.

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2022, 21:47 / Культура
С 2023 года в России будет проходить конкурс по финансированию индустриального кино
29.11.2022, 20:05 / Общество
В Свердловской области наградили победителей конкурса "Славим человека труда!"
29.11.2022, 19:39 / Общество
Прокуратура проверит информацию об отравлении команды юных хоккеистов из Екатеринбурга
29.11.2022, 18:48 / Политика
Евгений Куйвашев назначил Михаила Волкова главой минстроя Свердловской области
29.11.2022, 18:46 / Общество
В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке