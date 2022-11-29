Депутаты свердловского Заксобрания решили проблему с оргтехникой в Елани

Компьютеры, принтеры, картриджи и печатную бумагу привезли в Еланский учебный центр областные депутаты. Об этом в своем telegram-канале сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
"В октябре во время нашей прошлой поездки в Елань речь шла о необходимости решить проблему с оргтехникой. Эту просьбу мы исполнили сегодня", — рассказала Людмила Бабушкина.
Во время визита парламентарии осмотрели учебный полигон, где занимаются военнослужащие. Депутаты отметили, что намерены поддерживать контакт с руководством центра. В работу взяли несколько поступивших вопросов, решить их намерены в ближайшее время.
Напомним, в Свердловской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации, на которую уже поступило около 12 тысяч обращений.
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