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30 ноября 2022, 16:00

Госдума запретит арестовывать счета участников спецоперации

  Валерия Белякова
Машина ФССП

Приставы и банки не смогут арестовывать счета участников СВО. Фото: Владимир Мартьянов

В Государственную думу внесены поправки в законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Парламентарии предлагают запретить банкам и судебным приставам накладывать арест на счета участников специальной военной операции (СВО) в рамках исполнительных производств.

Сейчас банки и сотрудники ФССП не могут списывать средства по исполнительным производствам у граждан, участвующих в спецоперации. Однако кредиторы и приставы вправе арестовывать счета. В итоге ни сами военнослужащие, ни их семьи не могут воспользоваться начисленными выплатами, сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что нововведения смогут изменить ситуацию. Поправки в законопроект будут учтены ко второму чтению.

Напомним, ранее в Екатеринбурге освободили от платы за детские сады семьи участников спецоперации.

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Областная газета Свердловской области

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