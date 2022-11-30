Госдума запретит арестовывать счета участников спецоперации

Приставы и банки не смогут арестовывать счета участников СВО. Фото: Владимир Мартьянов

В Государственную думу внесены поправки в законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Парламентарии предлагают запретить банкам и судебным приставам накладывать арест на счета участников специальной военной операции (СВО) в рамках исполнительных производств.

Сейчас банки и сотрудники ФССП не могут списывать средства по исполнительным производствам у граждан, участвующих в спецоперации. Однако кредиторы и приставы вправе арестовывать счета. В итоге ни сами военнослужащие, ни их семьи не могут воспользоваться начисленными выплатами, сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что нововведения смогут изменить ситуацию. Поправки в законопроект будут учтены ко второму чтению.

Напомним, ранее в Екатеринбурге освободили от платы за детские сады семьи участников спецоперации.