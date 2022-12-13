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13 декабря 2022, 09:42

В Березовском открыли пункт приема новогодних посылок для мобилизованных

  Валерия Белякова
В подарки можно складывать сладости

Посылки для мобилизованных будут принимать по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, 5. Фото: Полина Зиновьева

Пункт приема новогодних посылок открыли в березовском Центре поддержки мобилизованных и их семей. Все желающие могут собрать подарки для участников спецоперации.

Приносить можно конфеты, чай, шоколад, сгущенное молоко, кофе, кондитерские изделия длительного хранения, сообщают об акции добра на странице "Сила Березовского в людях" в соцсети "ВКонтакте". Все подарки будут переданы военнослужащим, которые находятся в зоне проведения спецоперации, в госпиталях и учебных центрах.

"Особенно важно, вместе с подарком, передать письмо со своими пожеланиями к Новому году. Как признаются наши земляки, для них очень важно получать весточки со словами поддержки с малой родины", — пишут организаторы акции.

Принимать посылки в Центре поддержки мобилизованных (адрес: г. Березовский, ул. Загвозкина, 5 ) будут до 20 декабря в будни с 15:00 до 18:00, в выходные с 9:00 до 12:00.

Напомним, ранее в зоне спецоперации начала работать полевая почта, организованная Минобороны РФ.

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Областная газета Свердловской области

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В Березовском открыли пункт приема новогодних посылок для мобилизованных