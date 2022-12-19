Сын главы Алапаевска после боевого ранения возвращается в зону СВО

Ранее Руслан Билалов служил в воздушно-десантных войсках. Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети "ВКонтакте"

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов вновь проводил старшего сына Руслана на специальную военную операцию (СВО). Об этом глава свердловского города рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"После месяца реабилитации и операции после боевого ранения проводил сына в воинскую часть. Там, после проведенной комиссии, будет решаться вопрос о его дальнейшей мобилизации на спецоперацию. Руслан готов ко всему", — написал Сайгид Билалов.

Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети "ВКонтакте"

Он также заявил, что спецоперация нанесла его сыну "глубокие шрамы", но защита Отечества для него — долг. "Я горжусь тобой и всегда в тебя верю", — добавил мэр.

Напомним, первые проводы Руслана Билалова состоялись в сентябре. Тогда глава Алапаевска отмечал, что его сын в 2014 году служил в воздушно-десантных войсках.