Мэр Алапаевска Сайгид Билалов проводил сына на спецоперацию

Сын мэра Алапаевска в 2014 году служил в ВДВ. Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети "ВКонтакте"

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов проводил сына, которого призвали в ходе частичной мобилизации. Об этом глава свердловского города написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 27 сентября, с 7:00 утра у алапаевского военкомата собрались десятки мобилизованных граждан, которых провожали дети, матери, родные, друзья… Кто-то молча вытирал слезы, кто-то, мужественно держась, пожимал крепкие руки своих героев. 41 призывник, в числе которых и мой старший сын Руслан", — сообщил в социальной сети Сайгид Билалов.

Мэр Алапаевска отметил, что его сын в 2014 году служил в воздушно-десантных войсках. Он вместе с другими мобилизованными гражданами отправился в военный городок Екатеринбурга. Сайгид Билалов пожелал бойцам здоровья и сил, а также скорого возвращения домой к своим родным.

"Провожая сегодня сына вместе с другими алапаевскими мобилизованными бойцами, я был переполнен волнением и гордостью. На лицах у каждого читались решительность и отвага. Каждый знает, что он идет защищать Родину и в первую очередь своих близких, чтобы у их детей, внуков было счастливое детство", — добавил мэр Алапаевска.

Напомним, с 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. На Среднем Урале призванным резервистам врио военкома области запретил пересекать границу России.